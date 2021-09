Stephen Curry va commenter la Ryder Cup

Réputé très bon golfeur, Stephen Curry adore arpenter les « greens ». Si bien qu’on va retrouver le meneur de jeu des Warriors sur les antennes de NBC Sports (et Sky Sports pour le public anglais) pour commenter ni plus ni moins que la Ryder Cup, disputée cette année du 24 au 26 septembre.

Cette prestigieuse compétition oppose deux équipes, une américaine et une européenne, et fait partie des grands événements de la saison dans le monde du golf.

Et la participation de Stephen Curry n’est pas totalement innocente ou uniquement liée à son amour pour le golf puisque le double MVP a passé un accord avec NBC Universal, via sa propre entreprise, Unanimous Media.

Le meilleur marqueur de la saison passée va également travailler sur l’écriture de programmes pour NBC, CNBC ou encore Dreamworks Animation.

« Stephen est un athlète de classe mondiale et sa marque transcende le monde du basket », explique Jimmy Horowitz, dirigeant à NBC Universal. « La portée de NBC nous permet de collaborer avec lui et Unanimous Media. On désire travailler avec des créateurs qui veulent s’étendre à tous nos contenus. »