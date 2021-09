Une société de capital-investissement injecte plus de 300 millions de dollars dans les Kings

Il y a un an et demi, la NBA avait refusé que le groupe Arctos Sports Partners rachète les Wolves parce qu’il s’agissait d’un fonds de capital-investissement.

Dix-huit mois plus tard, la pandémie a asséché les finances des franchises, et la NBA a décidé en janvier dernier d’ouvrir la porte à ce type d’investisseurs, et Sportico révèle que cette même société est sur le point d’acheter 17% des parts des Sacramento Kings pour un montant estimé à 306 millions de dollars. Ce qui confirmerait la valorisation des Kings à 1.8 milliard de dollars, si le bureau directeur de la NBA valide ce rachat de parts.

Un type d’investissement très encadré

Dirigé notamment par Doc O’Connor, l’ancien propriétaire du Madison Square Garden, Arctos permet à ses riches clients d’investir dans le sport, et c’est sa deuxième prise de participation en NBA après les Warriors en mars.

Si la NBA a ouvert la voie à ce type d’investisseurs, elle en limite toutefois le champ d’action. Ainsi un fonds de capital-investissement, comme Arctos, ne peut acheter plus de 20% des parts d’une franchise, et la ligue limite à cinq le nombre de prise de participations dans des franchises différentes.

Par ailleurs, du côté des franchises, la NBA limite à 30% la part du capital détenu par des fonds de capital-investissement puisqu’il s’agit le plus souvent d’investissements sur le court terme pour un profit rapide. Il serait donc dangereux pour la santé d’une franchise que son capital soit majoritairement entre les mains de spéculateurs.

C’est la deuxième fois en quelques mois que Sacramento ouvre son capital à ce type d’investisseurs puisque Dyal HomeCourt Partners, premier fonds de capital-investissement autorisé par la NBA, possède 5% des Kings.