Moses Moody bluffé par Klay Thompson à l’entraînement

Jonathan Kuminga ne sera pas le seul rookie à suivre de près cette année à Golden State puisque les Warriors ont aussi sélectionné Moses Moody avec leur 14e choix. L’arrière d’Arkansas a le physique d’un Marcus Smart, mais c’est un shooteur, et il a fait très mal en summer league, notamment dans les coins. A l’arrivée, 17 points de moyenne avec un correct 37% à 3-points cet été, et il va pouvoir apprendre dans l’ombre de Klay Thompson, le grand revenant côté Golden State.

Et apparemment, il est bluffé parce ce qu’il a vu.

« Quand on le voit en personne, c’est différent, et c’était la première fois que je le voyais » explique Moody au micro du « Jim Rome Show« . « J’ai regardé cette répétition, le même shoot à chaque fois… Ce que je veux dire, je me suis assis et je l’ai regardé pendant 20 minutes, et il n’a pas touché souvent le cercle. Je peux vous le dire ! »

Si Moody a pris le temps d’observer Thompson à l’entraînement, c’est parce qu’il l’a désigné comme le joueur à suivre pour apprendre.

« C’est un gars que je regarde depuis des années » a-t-il aussi déclaré dans le podcast Dubs Talk. « On peut même voir des similarités dans nos jeux. Mais c’est quelqu’un que j’ai regardé et admiré jusqu’à aujourd’hui. ».

Ce sera évidemment difficile de grappiller du temps de jeu derrière Thompson, ou même Andrew Wiggins, mais Moody est prêt à s’adapter. « J’aime vraiment shooter, mais dans cette situation et cet environnement, je verrai quel est le meilleur moyen d’entrer sur le terrain et d’y rester. »