Douze ans après, Nikola Vucevic et DeMar DeRozan se retrouvent à Chicago

Après avoir perdu de vue son grand ami Evan Fournier en milieu de saison dernière, Nikola Vucevic va se consoler avec DeMar DeRozan.L’ancien arrière des Spurs, qui l’a rejoint dans l’Illinois, est en fait un autre ami de longue date puisque DeMar DeRozan et Nikola Vucevic ont évolué un an ensemble à l’université de USC. C’était en 2008/09, une année faste pour les deux joueurs qui avaient mené les Trojans au deuxième tour de la « March Madness » avant de s’incliner face à Michigan State, futur vainqueur du tournoi.

DeMar DeRozan avait rejoint la NBA dans la foulée, tandis Nikola Vucevic avait suivi, deux ans après. Douze ans plus tard, leur vœu de pouvoir jouer à nouveau ensemble est devenu réalité, et le Monténégrin y est pour beaucoup.

« C’est vraiment venu de Vucevic », a déclaré l’arrière au sujet de sa venue aux Bulls. « C’était mon gars pendant des années, même quand il était à Orlando, nous avons toujours eu ce truc, de nous dire : « Il faut qu’on joue ensemble un jour, on doit le faire ». Quand l’opportunité s’est présentée après son trade à Chicago, nous avons eu une discussion pendant la saison quand nous avons joué contre eux en fin de saison. »

Rien n’empêche les joueurs de discuter d’un possible avenir en commun, et c’est ce qu’ils avaient fait.

« Il m’avait dit quelque chose du genre : « Écoute, tu es free agent, voyons ce qu’on peut faire ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et je me suis dit : « Je vais garder ça dans un coin de ma tête ». Et au fur et à mesure que les choses se déroulaient, cela prenait de plus en plus de sens. Puis j’ai eu ma conversation avec Zach (LaVine) et tout le reste s’est mis en place ».