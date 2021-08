« En arrivant dans cette franchise, le GM Tommy Sheppard a dit que les Wizards attendaient beaucoup de moi. Je veux m’en tenir à ça ». En manque des responsabilités aux Lakers depuis la formation du tandem James-Davis, Kyle Kuzma va avoir une nouvelle opportunité de montrer ce qu’il a dans le coffre.

Aux côtés de Bradley Beal et du trio Dinwiddie-Hachimura-Harrell, le poste 3/4 de 26 ans veut tirer son épingle du jeu. Pour y parvenir, il s’est lancé un défi : avoir de l’impact dans tous les compartiments du jeu.

Au-delà de sa palette offensive et des points qu’il a identifiés à améliorer comme le tir en sortie de dribble et la zone intermédiaire, Kyle Kuzma veut continuer à avoir de l’impact en défense, mettant notamment l’accent sur les séances de musculation afin de continuer à progresser.

« Je veux continuer à être un défenseur. Je pense que j’ai le potentiel pour faire de très bonnes choses de ce côté du parquet », a-t-il notamment glissé.

Le sens du partage

En attaque, Kyle Kuzma restera un soldat de Bradley Beal et devra aussi partager le ballon avec le reste des forces en présence, à savoir Davis Bertans, Kentavious Caldwell-Pope, Thomas Bryant ou encore Daniel Gafford.

Pour se faire sa place, l’ancien Laker va ainsi essayer de participer davantage dans la création, un autre point sur lequel il met donc l’accent sur cette intersaison.

« Cette intersaison, j’ai vraiment fait un bon travail pour améliorer mon jeu ballon en main. L’an dernier avec les Lakers, j’ai montré que je pouvais être un passeur volontaire, quelqu’un qui peut ouvrir des brèches pour d’autres gars et leur offrir des tirs ouverts », a-t-il ajouté. « Je vais ajouter ça en étant plus solide et plus fort dans le maniement du ballon. Pas seulement un marqueur et une menace, mais aussi une menace pour ouvrir des brèches. Donner à Rui (Hachimura) des tirs ouverts, donner à Brad (Beal) des tirs plus faciles, aider Spencer à aller dans la peinture, donner à Daniel Gafford des passes lobées, toutes ces choses vont aider ».