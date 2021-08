Calendrier NBA 2021/22 : quelles franchises seront le plus télévisées ?

Même s’il y a le League Pass et le réseau local pour suivre la saison et regarder le maximum de rencontres, c’est essentiellement sur le réseau national (TNT, ABC et ESPN) que les Américains regardent la NBA. Après la révélation du calendrier 2021/22, voici la liste complète des matches, franchise par franchise, diffusés sur le réseau national.

Miami deux fois moins diffusé que les Lakers

Sans surprise, les Lakers ont les faveurs des diffuseurs avec plus de la moitié de leurs matches diffusés sur ESPN, ABC ou TNT. On les retrouvera d’ailleurs pour l’ouverture de la saison face aux Warriors, puis à Noël pour défier les Nets. Justement, les Warriors et les Nets complètent le podium. Les superstars de la NBA, même largement trentenaires, sont toujours aussi vendeuses.

Les deux finalistes, les Bucks et les Suns, sont juste derrière. Les diffuseurs sont très généreux avec les Celtics, et un peu moins avec les Nuggets et le Heat.

A l’autre bout de la liste, les Cavaliers, les Rockets, les Wolves, le Thunder et le Magic n’auront droit qu’à quatre rencontres. Même si ce chiffre peut évoluer en cours de saison, en fonction des résultats, c’est très maigre.

MATCHES DIFFUSÉS SUR LE RÉSEAU NATIONAL

Lakers : 42

Warriors : 41

Nets : 38

Bucks : 36

Suns : 34

Celtics : 33

Knicks : 29

Clippers et Sixers : 27

Mavericks et Jazz : 26

Nuggets : 25

Heat : 22

Hawks : 19

Blazers : 16

Pelicans : 15

Bulls : 12

Grizzlies : 11

Hornets : 8

Raptors : 6

Wizards : 6

Kings, Spurs, Pistons et Pacers : 5

Cavaliers, Rockets, Wolves, Thunder et Magic : 4