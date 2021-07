Vincent Collet fier du sérieux des Bleus face à la République Tchèque

L’objectif est rempli. Après deux victoires dont une prestigieuse contre Team USA, l’Equipe de France s’est qualifiée pour les quarts de finale des Jeux Olympiques.

À l’issue d’un match maîtrisé contre les Tchèques, Vincent Collet et ses hommes vont aborder le dernier match contre l’Iran avec sérénité puisque les coéquipiers d’Evan Fournier sont assurés de terminer en tête du groupe.

Inquiet au sujet d’une potentielle décompression après l’exploit de dimanche, le sélectionneur des Bleus a félicité ses joueurs dans les colonnes de L’Equipe. « Je suis satisfait » commence le coach tricolore. « Cela n’était pas évident de jouer un deuxième match juste après avoir réalisé une grosse performance contre les États-Unis. On a vécu un dimanche riche en émotions. Mais le groupe s’est montré solide, sérieux et on savait que rien ne nous serait donné, qu’il fallait continuer à progresser, à travailler. C’est la seule manière d’atteindre notre but. »

D’autant que les coéquipiers de Tomas Satoransky avaient commencé le match pied au plancher avec un insolent 8/9 de loin lors des dix premières minutes, leur permettant de prendre 6 points d’avance (28-22).

« Malgré un début mitigé contre la République tchèque, on a vite redressé la barre et commencé à bien jouer, à mettre l’intensité défensive adéquate pour les ralentir. Ils sont une excellente équipe, comme on l’avait vu au TQO de Victoria (ndlr : ils ont éliminé le Canada et la Grèce). Ils jouaient bien, comme ce soir. Notre mauvais début n’était pas que de notre fait, ils ont shooté à 8 sur 9 à 3-points lors du premier quart ! »

« Notre destin dépendra de ce qu’on fera du temps qui mènera jusqu’au quart du finale du 3 août »

Sauf que derrière un Evan Fournier (21 points) meilleur marqueur de la rencontre, un Nando De Colo en jambes (17 points et 8 passes) et de nouvelles très bonnes minutes avec deux pivots, la France a pris le contrôle des opérations. « Mais nous n’avons pas paniqué et nous sommes revenus pas à pas. Au bout d’un certain temps, ils ont commencé à fatiguer. L’entrée de Timothé Luwawu-Cabarrot a été déterminante pour trouver la bonne intensité défensive. Thomas Heurtel a aussi eu un très bon passage. Vincent Poirier a confirmé ce qu’on avait vu contre les États-Unis. Minute après minute, ils descendaient en régime. Et, après, on a pu compter sur Nando De Colo et Evan Fournier qui se sont comportés en véritables leaders. Ils n’arrêtent jamais, apportent le sérieux nécessaire, celui qu’on montre depuis le début. »

De quoi prendre la tête d’un groupe où les Américains partaient pourtant favoris. « Nous sommes dans une position inespérée, avec cette qualification et la garantie de la première place du groupe. »

Cependant, Vincent Collet ne s’enflamme pas. La baisse de régime post-Team USA n’a pas eu lieu, mais ce n’est pas pour tout gâcher lors du premier match à élimination directe. « Mais il n’y a pas de situation idéale. Notre destin dépendra de ce qu’on fera du temps qui mènera jusqu’au quart du finale du 3 août » conclut le coach.