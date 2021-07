Kevin Durant assure qu’il n’a jamais eu le moindre problème avec les fans des Warriors

En pleine préparation pour les JO de Tokyo, Kevin Durant profite de son temps libre pour interagir avec ses fans. Toujours très actif sur les réseaux sociaux, la superstar des Nets a répondu à des questions sur Twitter.

À cette occasion, son passage chez les Warriors a été évoqué. S’il ne s’est jamais senti pleinement intégré à Golden State au niveau de l’effectif, Kevin Durant a mis les choses au point concernant son entente avec le public.

« Prouvez-moi que j’étais agacé de ne pas recevoir l’amour du public. Jamais » demande Kevin Durant dans des propos relayés par NBC Sports. « Vous avez une vidéo ? Vous avez entendu des histoires créées de toutes pièces ? Du genre ‘Je déteste mes coéquipiers, je suis jaloux.’ Ou encore ‘Je n’étais pas aimé du public’. »

Une polémique que ne comprend pas le double champion NBA. « Je voyais mon maillot partout dans la salle. À chaque fois que j’allais dans la Baie, les gens me montraient de l’amour. Je n’en ai jamais parlé, d’où ça sort ? »

Peut-être du livre « The Victory Machine » d’Ethan Sherwood Strauss de The Athletic. « Ethan Strauss a écrit un livre comme quoi je n’étais pas content de ne pas recevoir l’amour des fans et que j’étais jaloux de Steph (Curry) et de Mo Speights. Vous croyez Ethan Strauss davantage que moi ? »

Aucune jalousie de sa part

Résultat : l’ailier de Team USA estime qu’il n’a rien à se reprocher sur sa relation avec le public. « J’ai l’impression que vous êtes davantage contrariés par cette histoire que moi. Vous l’avez peut-être pris personnellement mais ce n’est pas mon cas. »

Au sujet de son entente avec ses coéquipiers, Kevin Durant a souvent été décrié en raison d’une communication parfois hasardeuse. Pour autant, il estime ne pas être le seul responsable de la séparation en 2019.

« J’ai l’impression que vous avez des doutes en raison de ce que les médias disent de Steph. Je sais que vous adorez Steph mais j’ai l’impression que vous rejetez tous les problèmes sur moi. Je me fous de savoir qui est le meilleur ou le chouchou du public. Ça m’importe peu, mais plus ça va et plus vous êtes remontés contre les médias et vous essayez ensuite de tout remettre sur moi comme si j’étais l’unique responsable. »