Les Rockets recrutent l’ancien GM des Grizzlies

Alors que certaines franchises commencent à organiser des work-out en préparation de la Draft, les Rockets viennent d’annoncer l’arrivée de deux dirigeants, dont une ancienne figure de la franchise. Il s’agit de Matt Bullard, l’un des premiers ailiers-forts de l’histoire, champion en 1994 avec Hakeem Olajuwon et Kenny Smith.

Jusque-là consultant TV, et ce depuis 16 ans, Bullard rejoint l’entourage du GM de Rafael Stone, et il n’est pas seul puisque le Houston Chronicle annonce l’arrivée de Chris Wallace.

C’est une grosse pointure puisqu’il a officié comme GM des Grizzlies pendant 12 ans, et il avait pris la suite de Jerry West. On lui doit la création de l’effectif « Grit And Grind », autour de Marc Gasol, Zach Randolph, Tony Allen et Mike Conley.

Selon ESPN, il sera directeur du scouting, pour décharger Stone de ce secteur.