Malgré ses « bons progrès », Giannis Antetokounmpo reste incertain pour le début des Finals

Sans surprise, Giannis Antetokounmpo est listé comme « incertain » pour le Game 1 des Finals, la nuit prochaine, suite à son hyperextension du genou, survenue lors du Game 4 de la finale de conférence.

En conférence de presse, Mike Budenholzer a éludé les questions sur son double MVP, expliquant simplement qu’il avait pu recommencer le travail sur le terrain depuis samedi et qu’il avait connu « une bonne journée » ce lundi. « Il fait de bons progrès » a conclu le coach, refusant d’en dire beaucoup plus sur le statut du « Greek Freak ».

« Je lui ai dit de ne pas précipiter son retour et de ne pas se mettre en position de risquer une blessure plus grave », explique Khris Middleton. « Mais c’est un gars qui bosse tellement sur son corps pour être au top. »

Comme pour James Harden, Mike Conley, Trae Young et d’autres pendant ces playoffs, la difficulté pour Giannis Antetokounmpo est de trouver l’équilibre entre la volonté de revenir au plus vite pour aider son équipe à remporter le titre, et la crainte de revenir trop tôt pour se blesser à nouveau ou même aggraver le problème.

« Je vais juste continuer d’être agressif » explique Jrue Holiday sur sa mentalité. « Pas de baisse de régime, parce que quand Giannis joue, il n’y en a pas. Il continue d’attaquer le cercle, d’être agressif des deux côtés du terrain. Il fait tellement pour cette équipe que perdre ça serait un gros problème pour notre équipe. »

À voir en tout cas si Mike Budenholzer continue de titulariser Bobby Portis si Giannis Antetokounmpo est absent pour le début de ces Finals, ou s’il mise cette fois plutôt sur un extérieur comme Pat Connaughton.