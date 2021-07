Kevin Huerter, symbole de Hawks transfigurés depuis la prise de pouvoir de Nate McMillan

Il y a un peu plus de quatre mois, Nate McMillan prenait la succession de Lloyd Pierce, à la tête d’une équipe d’Atlanta à la dérive malgré tout le talent de son effectif. Début mars, les Hawks pointaient encore à la 11e place de la conférence (14v-20d).

Quatre mois plus tard, la franchise de Georgie est toujours en course pour la finale NBA après avoir notamment sorti le leader de la conférence Est en sept manches. Alors que son équipe évoluera dos au mur ce soir face à Milwaukee, Kevin Huerter a tout de même pris le temps de mesurer le chemin parcouru.

« Si vous m’aviez dit, quand nous étions 14v-20d, qu’on serait dans cette position, je vous aurais probablement répondu que c’était loin d’être gagné » a-t-il reconnu dans Sports Illustrated. « Mais nous l’avons dit tout au long de ces playoffs, nous avons un groupe qui a beaucoup de confiance en lui. Et il y a eu un tas de moments différents dans la saison, nous avons battu de très bonnes équipes, surtout à domicile, et même avec des gars qui n’étaient pas là. Je pense donc que cela témoigne de la richesse d’effectif que nous avons, de la culture que nous avons dans le vestiaire et de la façon dont le coach Nate McMillan nous entraîne. »

Premier examen de passage réussi en playoffs

Sur cette deuxième partie de saison aussi, Kevin Huerter a progressé, estimant avoir progressé dans tous les aspects de son jeu, afin de démontrer qu’il n’était pas qu’un shooteur, mais aussi en défense, un point plus qu’important sur une série de playoffs.

« C’est un peu un mélange de tout, comment passer au-dessus des écrans, être capable de passer sous les écrans et même contre de très bons shooteurs », a-t-il ajouté. « Vous commencez à connaître les joueurs de mieux en mieux. La dernière série, je devais courir après Seth Curry et maintenant je dois défendre sur Khris Middleton au poste bas. Ce sont deux gars très différents. Défensivement, vous regardez où ils aiment se placer sur le terrain, comment ils aiment prendre leurs tirs, vous essayez de les forcer à s’en éloigner. Et puis, en grande partie, vous regardez vos appuis. Beaucoup de gars se font battre parce que leurs pieds ne sont pas au bon endroit, et pas forcément parce qu’ils ne sont pas assez rapides. Tout comme vous devez travailler sur vos compétences offensives, vous devez également travailler la défense ».

Le déclic sur le Game 7

Ce qui restera surtout de sa première campagne de playoffs jusqu’à présent nous renvoie au Game 7 remporté par les Hawks sur le parquet des Sixers, durant lequel il avait scoré 27 points. Lui, aura retenu deux choses de ce match où il a porté son équipe sur ses épaules par séquences : l’état d’esprit de l’équipe et la confiance que ses coéquipiers ont pu lui témoigner au cours de la rencontre

« La résilience de tout le monde. C’était tout au long de cette série. Nous avions beaucoup de gars blessés. Après avoir perdu le sixième match, après l’improbable retour, nous avions besoin que quelque chose de vraiment bien se passe pour pouvoir sortir avec une victoire. Et tout le monde est resté concentré. Les gars se sont serrés les coudes », a-t-il poursuivi. « C’était à mon tour d’élever mon niveau. Quand vous réussissez vos quatre premiers tirs… Je pense que j’ai démarré le match sur les chapeaux de roue et que ça m’a vraiment motivé. Dans les vestiaires, à la mi-temps, mes coéquipiers m’ont littéralement dit : « Tu dois continuer à tirer ». Nous parlons tout le temps d’agressivité, mais ils m’ont dit : « Tu dois réussir X tirs dans ce match ». Et quand tu entends ça de la part de tes coéquipiers, des gars qui ont beaucoup d’expérience, ça te donne beaucoup de confiance. Et, je ne sais pas, la façon dont nous sommes restés unis dans ce match, contre toute attente, contre une très bonne équipe, n°1 à l’Est, et de gagner ce match, évidemment, ça a été le point culminant de ce parcours ».

Kevin Huerter saura-t-il une nouvelle fois de plus se montrer décisif dans un match-couperet ? Réponse ce soir à partir de 2h30.