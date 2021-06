Draft 2021 : Yves Pons a rencontré les Spurs et les Celtics

Élu « Defensive Player of the Year » de la SEC en 2020, Yves Pons (1m98, 22 ans) fait partie de la soixantaine de joueurs présents à Chicago pour le Draft Combine, et le Français marque des points depuis le début du rassemblement, à la fois par ses qualités athlétiques, mais aussi par sa capacité à marquer de loin.

Un profil de « 3-and-D » comme les apprécient les scouts NBA, et son profil rappelle celui d’un Jae Crowder, capable de défendre sur les postes 2 à 4, et d’être efficace sur jeu de transition.

Pour beaucoup, c’est l’un des meilleurs athlètes de cette Draft, et selon Forbes, il a décroché quatre essais avec des franchises : les Celtics, les Spurs, les Hornets et les Wolves. Rarement cité dans les « mock draft », le Français pourrait profiter de ce Draft Combine pour s’assurer une place au second tour.