L’altruisme est dans l’ADN des Suns

Il n’a pas été élu meilleur coach de l’année mais Monty Williams réalise de grandes choses avec les Suns, et cette nuit, ses joueurs ont confirmé qu’ils avaient les épaules assez larges pour aller au bout. On mettait en avant Devin Booker et Chris Paul, mais c’est tout un collectif qui est à son sommet, que ce soit en attaque comme en défense.

D’abord, l’attaque puisque Phoenix inscrit 123 points avec 10 joueurs à 7 points et plus, et pas un seul joueur à plus de 18 points ! Difficile de trouver une marque mieux répartie, symbole d’une attaque où tout le monde trouve sa place.

« C’est difficile de mettre en avant une chose. Je pense que c’est un groupe altruiste, dans lequel les gars sont prêts à jouer pour les autres. Nous partageons le ballon, et c’est l’une des caractéristiques de notre ADN » estime le coach de Phoenix. « Et puis ça aide de jouer ensemble sur une longue période. Ce que je veux dire, c’est que nous n’avons pas beaucoup d’expérience en playoffs, mais nous avons eu toute cette saison pour nous ressaisir, et nous avons eu beaucoup de matchs serrés à domicile et l’extérieur, et c’est utile. Mais je pense que le fait d’avoir un ailier, un pivot et un arrière ensemble dans notre système depuis deux ans accélère certainement ce processus, et Jae (Crowder) et Chris (Paul), sont des gars qui peuvent jouer avec n’importe qui. »

« Si vous ratez un tir ou faites une erreur, sautez, revenez en défense, et essayez de jouer pour l’équipe »

Sa formation n’est pas loin d’avoir réussi le match parfait en encaissant seulement 98 points, et c’est ce que retient aussi Williams. Notamment cette première mi-temps où ils ont limité Denver à 42 points. « Je pense simplement que c’est l’une de nos meilleures mi-temps défensives de l’année contre une très bonne équipe offensive. Nous avons été implacables dans nos efforts, nos couvertures, notre communication. C’était très bien. Il y a eu quelques défaillances, mais les gars savaient quelles étaient ces défaillances au moment où elles se produisaient. Je pense que notre défense nous a portés toute la soirée ».

Au final, comment ne pas s’emballer après une telle prestation où tout le monde est sur la même longueur d’onde, en attaque comme en défense.

« Nous avons juste discuté du fait d’être constants dans tout ce que nous faisons et de passer à l’action suivante. On dit toujours : « Fais la prochaine bonne action ». Donc si vous ratez un tir ou faites une erreur, sautez, revenez en défense, et essayez de jouer pour l’équipe. C’est une force que l’on ressent, et qu’on peut emmener en déplacement. On ressent l’effort que tous nos gars ont montré ce soir, nous avons conscience que c’est une longue série, et nous avons gagné deux matchs. Mais nous ne pouvons pas nous contenter d’être heureux. On doit retourner à la salle, regarder les vidéo et voir ce que nous pouvons améliorer. »