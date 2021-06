Denver, c’est aussi et surtout un super collectif !

« Laisse jouer JaMyke ! » Sorti à six minutes de la fin du match, avec un score de parité au tableau d’affichage, Michael Porter Jr. allait revenir au jeu. Mais, debout en bord de terrain au milieu de ses coéquipiers, il est venu voir son coach pour lui suggérer de laisser JaMychal Green (10 points, 9 rebonds) sur le terrain.

Auteur d’un début de match hallucinant, avec 22 points en premier quart-temps, MPJ voyait bien que sa doublure assurait parfaitement l’intérim en fin de match, récupérant deux rebonds offensifs qui permettront notamment à Aaron Gordon de rentrer le 3-points qui scelle la victoire des Nuggets.

« Il ne s’agit jamais de « moi, moi, moi ». C’est toujours le groupe qui prime », apprécie Mike Malone. « C’est pour ça qu’on a une culture tellement à part. (…) Quand ils étaient sur des moments forts et qu’on ne jouait pas à notre meilleur niveau, c’étaient des obstacles positifs, on devait rester engagé et on demandait aux gars de rester soudés. On a montré en tant que groupe qu’à chaque fois qu’on affrontait de l’adversité, on ne s’en échappait pas. »

Michael Porter Jr. le magnifique

Pourtant, en premier quart, c’est bien grâce à « lui, lui, lui », à savoir MPJ, que les Nuggets ont pu trouver leur salut. Avec non pas un, ni deux, ni trois, ni quatre mais cinq tirs à 3-points consécutifs, et 6/7 dans la période, le jeune Porter a inscrit 22 des 29 points de Denver !

« Je savais qu’ils allaient commencer le match en étant supers agressifs », explique Michael Porter Jr. dans The Athletic. « Je savais que ça allait être difficile. J’ai donc pris mes tirs et jouer agressif. C’est comme ça que ça s’est passé. »

Face à la furia de Blazers dos au mur, et de retour face à un public conséquent au Moda Center, il fallait au moins ça pour ne pas boire la tasse, voire pire, couler à pic d’entrée !

« C’était incroyable », ajoute Monte Morris, très bon lui aussi. « Il nous a gardés dans le match, il nous a lancés. Sans lui, je pense que ce premier quart est bien plus difficile et pas aussi serré. Sa première mi-temps a été magnifique. »

La meilleure « équipe » a gagné…

En allant prendre le premier match à Denver, les Blazers auraient pu déstabiliser un groupe qui compose sans son deuxième meilleur joueur, Jamal Murray, mais aussi Will Barton, un autre titulaire. Mais, même après la blessure de Murray en avril, les Nuggets assuraient que ça ne changeait rien à leurs objectifs de la saison.

Maintenant, ils viennent de passer le premier tour pour la troisième année consécutive, une première historique pour la franchise du Colorado. Et preuve, s’il en était besoin, que ces Nuggets sont là pour durer.

« On n’était pas venu ici pour se reposer et jouer notre dernier va-tout au match 7 à Denver », claironne Monte Morris. « On voulait terminer le travail. »

« On ne voulait pas de match 7, on voulait venir gagner ici », surenchérit Michael Porter Jr. « Personne n’essayait de revoir Dame Lillard, un des joueurs les plus clutchs de l’histoire, dans un match 7 ! »

Portés par des « role players » tels que JaMychal Green donc, mais aussi Monte Morris (22 points, 9 passes, 3 interceptions), les Nuggets étaient l’incarnation d’un collectif en pleine possession de ses moyens, face à un autre, celui de Rip City, dont les déséquilibres internes éclataient de nouveau au grand jour avec des trous d’air défensifs et une « Lillard dépendance » qui saute aux yeux. La meilleure équipe a gagné. Denver affrontera Phoenix au prochain tour.

« Je suis content qu’on n’ait pas baissé les bras parce qu’on a quelques joueurs blessés. On s’est battu à chaque match. Je suis content qu’on ait un si bon groupe de gars. Personne n’a lâché », conclut Nikola Jokic dans le Denver Post. « J’étais très calme franchement. Je fais confiance à mes coéquipiers et à mon coach. Il sait comment utiliser ses joueurs sur le banc. »