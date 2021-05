Selon son chirurgien, Victor Oladipo pourrait être de retour dès novembre

La rumeur d’une saison blanche pour Victor Oladipo était très inquiétante, après une deuxième opération en deux ans et demi sur son tendon du quadriceps droit. Mais le chirurgien qui vient d’opérer l’arrière de Miami, le docteur Jonathan Glashow, s’est montré rassurant.

« J’ai réparé le tendon du quadriceps et je l’ai fait un peu différemment de ce qui avait été fait auparavant », explique-t-il à ESPN. « Le quadriceps n’était pas vraiment accroché. Il était déchiré, et je l’ai ré-attaché. J’étais vraiment étonné qu’il joue dans cet état. Je suis très optimiste quant à la possibilité qu’il soit libre de jouer en six mois, d’ici novembre. Je pense qu’il peut tout à fait retrouver son niveau. »

Ça reste tout de même un peu inquiétant pour Victor Oladipo, car cela signifie que son tendon quadricipital s’est déchiré une deuxième fois suite à la première opération.

« L’opération s’est très bien passée et la cicatrisation est très bonne », continue toutefois Jonathan Glashow au sujet de cette deuxième intervention. « Je suis sûr qu’il jouera l’année prochaine ».

La perspective d’une saison blanche s’éloigne donc pour l’ancien joueur des Pacers, mais il semble assez peu réaliste de le revoir au début de la prochaine campagne. Une situation compliquée pour Victor Oladipo, qui est free agent à l’issue de la saison et qui va donc devoir négocier un nouveau contrat dans des conditions difficiles.