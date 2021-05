La défense des Sixers au révélateur Beal/Westbrook

Ben Simmons, Matisse Thybulle, Danny Green et on en passe… Philadelphie dispose de plusieurs défenseurs extérieurs réputés en NBA. Le premier a même l’occasion de terminer défenseur de l’année suite à sa nomination parmi les trois finalistes.

Et afin de bien commencer cette nouvelle de campagne de playoffs, les coéquipiers de Ben Simmons devront sortir le bleu de chauffe dès leur premier tour. Puisqu’avec le duo Westbrook-Beal qui arrive en ville, c’est l’une des, si ce n’est la meilleure ligne arrière, qui se dresse face aux Sixers.

Multiplier les schémas défensifs contre Bradley Beal

Interrogé sur les deux Wizards, l’Australien a conscience de la menace que représentent ses adversaires. « L’un est un ancien MVP et l’autre est l’un des meilleurs scoreurs de cette Ligue donc ça va être un combat compliqué et un sacré défi pour moi et les autres défenseurs. Nous sommes ici pour une raison et nous attendons avec impatience cette rencontre. On a beaucoup de respect pour cette équipe » explique Ben Simmons.

Deuxième meilleur marqueur cette saison et auteur d’une pointe à 60 points contre Philadelphie, Bradley Beal va susciter une attention particulière malgré ses problèmes physiques. « Il n’avait pas marqué 60 points au match suivant donc je pense que nous avions fait un meilleur travail » juge Doc Rivers sur NBC Sports. « Mais il est capable d’en inscrire 60 à n’importe quel match. C’est ce qu’il est et il nous l’a déjà montré. On va devoir lui proposer plusieurs types de défenses. Il est trop fort pour que vous n’ayez aucun plan B voire C. »

Ralentir au maximum le dragster Westbrook

Si Danny Green s’opposera à Bradley Beal dans un premier temps, Matisse Thybulle prendra en toute logique la relève au moment de son entrée. À voir si Ben Simmons défendra face à l’arrière car l’Australien semble le plus à même de gérer l’intensité physique déployée par Russell Westbrook.

En effet, le phénomène physique qu’est le MVP 2017 va essayer d’emmener ce match sur un tempo favorisant le style de jeu de Washington, qui joue avec le rythme le plus élevé de toute la NBA.

« C’est une bonne équipe de transition » confirme Doc Rivers. « Je suppose qu’ils vont essayer de jouer comme ça contre nous. Et puis ils ont leurs deux monstres. D’un côté vous avez Russ qui ne cesse de pousser le tempo en essayant d’être le meneur le plus physique, et de l’autre vous avez Bradley qu’est un véritable pyromane. Donc vous devez gérer ces deux-là. C’est pas l’un ou l’autre ce sont les deux. Et avec Russ, vous devez essayer de lui limiter autant que possible ses pénétrations en plus de ses passes décisives. »

Un beau test que les Sixers commenceront dès dimanche soir, à 19h heure française.