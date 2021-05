Preview Playoffs 2021 | Brooklyn (2) – Boston (7)

Avec son attaque diablement efficace, incarnée par son « Big Three », Brooklyn va se lancer dans sa course au titre en affrontant Boston d’entrée de jeu. Deuxièmes de la conférence Est, les Nets ont tout pour faire respecter la logique face aux Celtics, qualifiés de leur côté par l’intermédiaire du « play-in ».

Si les duels entre Kevin Durant et Jayson Tatum d’une part, et Kyrie Irving et Kemba Walker d’autre part, voire James Harden face à Marcus Smart, devaient valoir leur pesant de cacahuètes, Brooklyn semble clairement au-dessus.

Non seulement parce que Boston a déçu cette saison avec un recul en défense et en attaque mais aussi car les Celtics ont perdu une de leurs principales armes en Jaylen Brown. Dans le même temps, les Nets n’ont clairement pas encore exprimé le meilleur de leur immense potentiel avec les blessures consécutives de Durant puis de Harden.

PRÉSENTATION DES NETS

Le cinq de départ : K. Irving, J. Harden, J. Harris, K. Durant, B. Griffin

Le banc : B. Brown, J. Green, N. Claxton, T. Luwawu-Cabarrot, M. James, T. Johnson, L. Shamet

Le coach : S. Nash

Le monstre à trois têtes de Brooklyn va enfin pouvoir s’en donner à cœur joie ! Construits pour gagner le titre, les Nets ont déjà passé le balai sur leur série face à Boston en saison régulière. Les Celtics n’étaient alors pas au complet, mais les Nets non plus, et ça ne les a pas empêché de s’imposer largement deux fois sur trois.

Disposant désormais de trois des meilleurs attaquants de la planète basket, les Nets vont pouvoir développer leur alchimie face à des Celtics inconstants qui ont déçu cette saison. La bataille s’annonce déséquilibrée d’emblée et elle pourrait bien tourner court si Brooklyn trouve son rythme de croisière assez rapidement.

POINTS FORTS

Son « Big Three » enfin au complet. Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden, c’est respectivement 27 points, 6 passes et 5 rebonds ; 27 points, 7 rebonds et 6 passes ; 25 points, 8 rebonds et 11 passes… À eux trois, ils forment le trio le plus létal de toute la Ligue, et à vrai dire, l’un des tridents les plus saignants offensivement de l’histoire. Kyrie Irving est pour le coup devenu le neuvième joueur de l’histoire à rejoindre le club des « 50/40/90″… dont son coéquipier Kevin Durant faisait déjà partie. S’il n’a cependant joué que huit matchs seulement au complet, soit 202 minutes, le « Big Three » des Nets arrive en forme au moment des playoffs, c’est tout ce qui compte !

Une force de frappe sans précédent. Cette saison, les Nets ont ainsi présenté l’attaque la plus efficace jamais recensée à 117.3 points sur 100 possessions. Avec ses trois artistes, capables de prendre feu à chaque instant, et tellement complets offensivement, Brooklyn présente un casse-tête quasiment insoluble… Quand on y ajoute en plus un shooteur d’élite comme Joe Harris (qui a fini avec le meilleur pourcentage à 3-points de NBA pour la deuxième fois ces trois dernières années) et des « role players » revanchards comme Blake Griffin, le très prometteur Nic Claxton voire l’explosif Mike James, Brooklyn propose une force de frappe difficile à juguler.

POINTS FAIBLES

Un manque de vécu collectif. Comme mentionné plus haut, les stars des Nets n’ont vraiment pas eu le loisir de développer leurs atomes crochus durant la saison. Comme beaucoup d’autres équipes cette saison, Steve Nash a dû jongler avec une rotation constamment en pointillés, avec pas moins de 37 cinq différents, dont des blessures au long cours pour Kevin Durant et James Harden. Sachant que Blake Griffin est lui arrivé en cours de saison, Brooklyn n’est pas véritablement un modèle de continuité. Ce manque de vécu collectif pourrait éventuellement les rattraper dans des fins de match aux couteaux…

Une défense inconstante. Certainement un peu trop confiants en leurs capacités offensives, les Nets ont eu tendance cette saison à relâcher la pression en défense, ce qui s’est notamment traduit par des victoires serrées et peu de succès faciles sur des gros écarts (seulement 12 victoires par 15 points ou plus). Pas toujours très concentrés, comme en attestent les 15 points qu’ils autorisent à leurs adversaires au rebond offensif (le deuxième pire total de la Ligue), les hommes de Steve Nash n’ont pas non plus pu vraiment bosser leurs rotations défensives, et ça risque de manquer d’huile dans les rouages. Historiquement, seuls les Lakers de 2000-01 ont réussi à aller chercher le titre suprême en terminant aussi bas défensivement (22e)…

PRÉSENTATION DES CELTICS

Le cinq de départ : K. Walker, M.Smart, E. Fournier, J. Tatum, R. Williams

Le banc : P. Pritchard, A. Nesmith, R. Langford, T. Thompson, G. Williams, S. Ojeleye, J. Parker, L. Kornet

Le coach : B. Stevens

Qualifiés en passant assez facilement l’obstacle Wizards lors du « play-in », les Celtics se sont offerts un gros morceau avec Brooklyn au premier tour. La franchise mythique du Massachusetts poursuit sa série de sept qualifications de suite en playoffs, la plus longue à l’Est, mais ils risquent de ne pas aller très loin…

Malgré tout le talent de Jayson Tatum, et la gestion de Kemba Walker qui arrive en bonne santé en playoffs, Boston manque purement et simplement de talent sur la longueur de son effectif. Passés ses trois ou quatre meilleurs joueurs, Boston connaît un net dénivelé. Face aux Nets armés jusqu’aux dents, les chances d’upset sont très, très faibles.

POINTS FORTS

Jayson Tatum en patron. Ayant perdu son comparse All-Star, Jaylen Brown, sur blessure, Jayson Tatum est désormais le seul maître à bord à Boston. S’il a un bon lieutenant en Kemba Walker, il est sans contestation possible le patron des Celtics, ainsi qu’il l’a prouvé avec ses 50 pions dans le « play-in » pour se débarrasser des Wizards. Talent offensif rare avec sa combinaison de taille et de shoot, le natif de St Louis aura les coudées franches pour faire parler la poudre en attaque. À 26 points, 7 rebonds, 4 passes, Jayson Tatum est une vraie machine de guerre, et encore plus « clutch », avec 7.5 points de moyenne en dernier quart (n°1 de la Ligue) dont 8 paniers pour la gagne ou l’égalisation cette saison (sur 15 tentatives).

Quelques atouts en défense. Brad Stevens a clairement annoncé la couleur en décrétant que les Nets étaient « probablement l’équipe la plus talentueuse jamais assemblée depuis qu’il est en NBA ». Face à ce poids lourd, les C’s vont devoir retrouver des vertus défensives un peu égarées en chemin cette saison, eux qui sont passés du 4e au 13e rang des meilleures défenses. Marcus Smart sera ainsi en première ligne, lui qui reste l’un des meilleurs défenseurs sur les postes arrières, et il sera probablement mis à toutes les sauces pour ralentir Harden et Irving, mais probablement aussi Durant. Derrière lui, Robert Williams sera un atout considérable dans la protection du cercle, s’il peut bien tenir sa place (lui qui a ré-aggravé un petit pépin à l’orteil lors du « play-in »). Le vétéran Tristan Thompson fera de même plus près du sol. Enfin, Brad Stevens devra lui aussi jouer son rôle depuis le bord de terrain, à la fois pour orchestrer les rotations et sentir les bons systèmes mais aussi pour arrêter le jeu et stopper les « runs » sanglants des Nets.

POINTS FAIBLES

Une attaque sur l’alternatif. Dans le Top 10 des meilleures attaques de la Ligue pour la quatrième fois sur ces cinq dernières années, les Celtics n’ont cependant pas impressionné de ce côté du terrain. Surtout depuis la blessure de Jaylen Brown (25 points, 6 rebonds, 3 passes)… Privilégiant généralement les isolations pour Tatum ou Walker, les Celtics ne font pas partie des meilleures équipes en termes de mouvement de ballon ou de mouvement de joueurs. Plus encore, derrière Tatum et Walker, Boston va devoir se trouver d’autres options offensives (Evan Fournier notamment) pour espérer exister face aux Nets.

Un banc très court et très jeune. Si les Nets disposent de nombreux vétérans tels que Jordan et Green sur leur banc, à l’inverse, les Celtics sont eux très verts. Payton Pritchard, Aaron Nesmith ou encore Grant Williams et Romeo Langford sont en général les options choisies par Brad Stevens en sortie de banc et leur inexpérience pourrait être un problème majeur face aux vieux grognards de Brooklyn. Pour que Boston puisse s’accrocher, il faudra que la jeune seconde unité des C’s montre tout son caractère.

CLÉS DE LA SÉRIE

Du renfort pour Jayson Tatum. Aussi intenable soit-il offensivement, Jayson Tatum ne pourra pas porter les Celtics sur ses seules épaules (ou en tout cas pas sur la durée d’une série). Ainsi donc, il va falloir que Kemba Walker en premier lieu, mais aussi Evan Fournier voire Marcus Smart haussent également leur niveau de jeu. Walker aura pour le coup un duel aussi symbolique qu’important à jouer face à Kyrie Irving. Les deux meneurs issus de la Grosse Pomme devraient se livre un joli mano-a-mano mais Kemba Walker devra absolument prendre le meilleur sur son adversaire pour donner une chance à Boston.

La bataille de l’agressivité vers le cercle. Brooklyn commet peu de fautes qui envoient son adversaire aux lancers, et dans le même temps, Boston n’est pas non plus connue cette saison pour attaquer le cercle et aller chercher ses points sur la ligne de réparation. En revanche, les Nets adorent provoquer les fautes et Boston a tendance à avoir les bras qui traînent. Ce secteur des lancers sera probablement un indicateur majeur pour les deux équipes. Si Brooklyn l’emporte, les C’s ne feront pas long feu…

SAISON RÉGULIÈRE

25 décembre 2020 : Boston – Brooklyn (95-123)

12 mars 2021: Brooklyn – Boston (121-109)

24 avril 2021 : Brooklyn – Boston (109-104)

VERDICT

À moins d’un cataclysme, ou de nouvelles blessures, les Nets ne devraient pas avoir à trop puiser dans leurs ressources pour venir à bout de Celtics déjà diminués. La blessure de Jaylen Brown « pourrit » effectivement les chances de son équipe car Boston semble clairement manquer d’options offensives face à l’armada de Brooklyn. Mais, honnêtement, même avec Jaylen Brown, Boston semble un, mais plusieurs même, crans en dessous cette saison.

Si l’on peut légitimement croire à une victoire de Boston dans la série, sur les épaules « robotiques » de Jayson Tatum, les chances de voir les Nets s’incliner plus d’une ou deux fois semblent assez minces, sans parler de perdre la série. Avec James Harden de retour aux affaires, Kyrie Irving et Kevin Durant toujours au sommet de leur art, l’attaque des Nets va pouvoir tourner à plein régime et Boston ne pourra sans doute pas faire face.

Brooklyn 4-1

CALENDRIER

Game 1 : à Brooklyn, samedi 22 mai (02h00, dans la nuit de samedi à dimanche en France)

Game 2 : à Brooklyn, mardi 25 mai (01h30, dans la nuit de mardi à mercredi en France)

Game 3 : à Boston, vendredi 28 mai (02h30, dans la nuit de vendredi à samedi en France)

Game 4 : à Boston, dimanche 30 mai (01h00, dans la nuit de dimanche à lundi en France)

Game 5* : à Brooklyn, mardi 1er juin (à déterminer)

Game 6* : à Boston, jeudi 3 juin (à déterminer)

Game 7* : à Brooklyn, samedi 5 juin (à déterminer)

* Si nécessaire.