Tous les leviers de motivation sont bons à activer à l’approche des playoffs. Chez les Hawks, qui vont défier les Knicks, Nate McMillan a ainsi décidé de miser sur la (grosse) ficelle du petit marché.

« Absolument, j’en ai beaucoup parlé à l’équipe. En fait, je suis allé jusqu’à dire que c’est ce que veut la ligue » avait-il répondu sur la présence de la troupe de Tom Thibodeau en playoffs. « Ils en ont besoin, New York est un marché important pour la ligue, et New York n’a pas participé aux playoffs depuis plusieurs années. C’est une équipe que la ligue veut voir en playoffs, car il y a un énorme fanbase qui veut voir New York en playoffs. »

Le technicien, qui a pris le relais de Lloyd Pierce à Atlanta en cours de campagne, finissant la saison en trombe (27 victoires pour 11 défaites), assure ainsi que si le Game 1 de la série entre les Knicks et les Hawks a été déplacé à dimanche, c’est parce que la NBA veut d’ailleurs capitaliser sur la présence de New York en playoffs.

« Nous avons parlé de tout cela, des avantages de cette situation et de certaines choses auxquelles nous allons devoir faire face, avant le Game 1, alors que tout le monde pense que New York va gagner et que beaucoup de gens veulent voir New York en playoffs. C’est une bataille, c’est un défi, le simple fait de jouer contre New York, avec tout ce qui vient avec. Ils ont fait une très bonne saison et je pense que la NBA est enthousiaste à l’idée de les voir revenir en playoffs » concluait-il ainsi dans une interview pour le New York Post.

Dans le fond, Nate McMillan n’a sûrement pas tort. La NBA a toujours « intérêt » sur le plan économique à ce que ses gros marchés (New York, Los Angeles…) se portent bien. Mais la ligue n’a pas apprécié que le coach assure qu’elle avait des préférences et a donc mis l’entraîneur à l’amende (25 000 dollars) pour avoir évoqué un « biais ».