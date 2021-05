Tyronn Lue répond aux accusations de calcul pour éviter les Lakers…

Les Clippers ont fini la saison régulière face aux Rockets puis au Thunder, soit les deux plus mauvaises équipes de leur conférence, et pourtant les hommes de Tyronn Lue ont perdu ces deux matches, terminant finalement à la 4e place.

Deux revers, et une position au pied du podium, qui ont suscité pas mal de critiques et moqueries à l’encontre de la franchise.

La santé avant tout

Avec deux victoires en plus et donc une potentielle 3e place, les Clippers auraient retrouvé leurs voisins de Los Angeles dès les demi-finale de conférence. A condition évidemment que les Lakers s’imposent face aux Warriors ce soir… puis éliminent les Suns. Cela fait beaucoup de « si »… mais certains y voient une forme de calcul de la part des hommes de Tyronn Lue afin de jouer les Lakers le plus tard possible.

« Je me fous complètement de ce que les autres pensent. On a privilégié la santé des joueurs avant tout » répond Tyronn Lue. « Notre équipe est enfin en bonne santé et c’est ce sur quoi nous sommes concentrés. Peu importe ce que les gens disent à l’extérieur, je m’en fous. Je ne lis pas ce qui se dit sur Twitter. Je n’ai même pas de compte Twitter, ni même d’Instagram. Je me fous de tout ça. Je suis moi-même et je fais ce que veux. C’est comme ça que je vis. »

Avec Paul George et Kawhi Leonard en couveuse pour les deux derniers matchs, les Clippers n’avaient effectivement pas mis toutes les chances de leur côté en privilégiant le « load management ». À ces deux-là, on peut ajouter Ivica Zubac puisque le Croate a joué seulement 3 minutes contre Houston avant de faire acte de présence contre OKC avec 6 petites secondes. Suffisant pour maintenir son statut d’Iron Man.

Une habitude de voir des équipes B au dernier match

Au final, difficile de taper sur le coach des Clippers, puisque le fait d’aligner une équipe B voire C lors du dernier match est monnaie courante en NBA. Chez les franchises qui n’étaient pas menacées par le « play-in », seul Utah a joué tout le match avec son équipe type. Mais le jazz se battait pour la 1ère place.

« Si vous regardez les derniers matchs de saison régulière quand j’entrainais Cleveland, aucun de nos titulaires n’avait joué les deux derniers matchs de la saison. On fait attention à la santé des joueurs et c’est la chose la plus importante pour moi. »

Une chose est sûre, si les Lakers s’inclinent ce soir face aux Warriors, ils finiront au mieux 8e, et se retrouveront dans la partie de tableau des Clippers.