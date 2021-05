Covid-19 : le maire de New York offre des places pour les matchs des Nets aux personnes vaccinées

Si le nombre de contaminations au Covid-19 a beaucoup baissé à New York ces dernières semaines, au point que le Gouverneur de l’État augmente de façon importante la jauge de remplissage des enceintes sportives, le maire, Bill De Blasio, cherche de son côté à accélérer au maximum la campagne de vaccination.

L’élu démocrate avait ainsi déjà fait une conférence de presse pour annoncer un partenariat avec la chaîne de restauration rapide Shake Shack, qui offre des frites à tous ceux qui se font vacciner.

Cette fois, il est apparu avec un maillot de James Harden et une casquette des Nets, aux côtés du président de la franchise, John Abbamondi, pour expliquer que ceux qui iront se faire vacciner dans le centre situé juste à l’extérieur du Barclays Center… pourront gagner des places pour aller voir les rencontres de l’équipe en playoffs !

« Les Nets s’engagent pour Brooklyn, pour tout New York », a-t-il affirmé. « Ça va être un autre effort extraordinaire pour que tout le monde se fasse vacciner. Ça va être incroyable, une opportunité extraordinaire de voir l’une des meilleures équipes depuis longtemps, une équipe qui va faire briller Brooklyn et New York. »

Alors que Brooklyn va pouvoir, comme New York, remplir jusqu’à 50% de sa salle avec des personnes « totalement vaccinées », l’opération ne sera pas limitée au premier tour et va se poursuivre pendant tous les matchs de playoffs de Brooklyn cette saison. Potentiellement jusqu’en Finals, donc…

« Il y a une lumière au bout du tunnel, elle se présente sous la forme d’un vaccin, et nous sommes vraiment ravis de participer à l’effort de vaccination », a continué John Abbamondi. « Nous souhaitons vraiment que nos fans se fassent vacciner. Nous ne le cachons pas, nous avons de très grandes ambitions pour cette saison ».