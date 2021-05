Andre Drummond apprécie son début d’alchimie avec Anthony Davis

Anthony Davis est parti en pénétration, a dépassé Julius Randle et provoqué l’aide de Nerlens Noel. Là, d’une petite passe intérieure, il a trouvé son compère de raquette, Andre Drummond, pour un dunk facile.

Bien après cette action dans les premières minutes du match, l’ancien pivot des Pistons et des Cavs a rendu la politesse avec une passe dans le même genre, en fin de rencontre face aux Knicks.

Les deux hommes, qui n’ont que quelques matches en commun depuis qu’ils sont sous le même maillot, ont affiché cette complicité dans le jeu comme rarement jusqu’ici. Signe que la complémentarité dans cette raquette qui sort du commun commence à se construire.

« Je crois que c’est lié à l’aspect alchimie, juste le fait de savoir où l’autre doit se placer sur le terrain, assure Andre Drummond après cette victoire face aux New-yorkais. Je connais les zones où il aime aller et j’essaie toujours de m’écarter de son chemin lorsqu’il reçoit le ballon pour jouer le « post-up ». »

C’est précisément ce qu’il a fait sur l’action de début de match, devant Julius Randle. « Lorsqu’il part en dribble, je sais où me placer parce qu’il est toujours à la recherche d’une fixation s’il ne peut pas finir. »

« AD » (20 points et 6 rebonds cette nuit) a en effet cette qualité qu’Andre Drummond (16 points et 18 rebonds) n’a pas : pouvoir partir en « drive », prendre de vitesse son adversaire direct pour attirer les aides et pouvoir servir son pivot, qui peut également profiter de l’attention pour s’imposer en puissance au rebond offensif.

En défense en revanche, il faudra peut-être patienter davantage. « Défensivement, on se nourrit l’un de l’autre. Il me couvre toujours si je pars au contre, et inversement. Sur les « picks-and-rolls », on peut changer sur les écrans donc c’est très facile de le jouer ensemble. Avec le temps qu’on joue ensemble, les choses commencent à vraiment se mettre en place » assure toutefois l’ancien joueur des Pistons et des Cavaliers.