Les Clippers se préparent à récupérer Serge Ibaka

Voilà bientôt deux mois que Serge Ibaka est bloqué à l’infirmerie afin de soigner son dos. Petit clin d’œil sympa, c’est à l’occasion des retrouvailles avec son ancienne équipe, lors de l’échauffement de la rencontre entre Clippers et Raptors, que l’international a troqué ses plus belles pièces à la mode pour son short et ses baskets.

Après avoir récupéré Pat Beverley, également blessé de longue date et de retour cette nuit dans le cinq majeur, Tyronn Lue s’est ainsi montré optimiste quant aux chances de Serge Ibaka de pouvoir retrouver une place dans la rotation d’ici la fin de la saison régulière.

« C’est notre objectif », a glissé le coach des Clippers. « Il a progressé et il poursuit sa rééducation sur ce dernier « road trip », donc nous espérons avoir la chance de lui faire jouer quelques matchs avant la fin de la saison et essayer de voir comment il se sent sur le terrain ».

Ivica Zubac devrait poursuivre dans le cinq majeur

Alors qu’il a entamé la dernière étape avant son retour en passant aux entraînements à cinq-contre-cinq avec contact, Serge Ibaka a fait le maximum pour tenter de rattraper le temps perdu.

« Il s’est vraiment impliqué sur le banc en parlant aux gars, en posant des questions aux coachs sur certaines actions et des couvertures défensives », a ajouté Tyronn Lue. « Ensuite, à l’entraînement, il est sur le terrain, il voit que nous avons peut-être modifié quelques systèmes par rapport à l’époque où il jouait ».

Titulaire indiscutable avant sa blessure, Serge Ibaka devrait à présent être remplaçant, un moyen d’encourager Ivica Zubac (18 points, 10 rebonds cette nuit) qui a donné satisfaction depuis deux mois (10.6 points à 65% de réussite au tir, 8 rebonds), et de booster la « second unit » en permettant au champion 2019 de remonter en puissance.

« Zubac sera titulaire, c’est sûr, mais vu l’expérience de Serge, ses performances en playoffs et son titre de champion, son retour signifie beaucoup. Plus vous avez de gars avec cette expérience et plus vous avez de gars qui vont élever leur niveau en se montrant à la hauteur en playoffs. C’est ce que Serge a fait au cours de sa carrière, et c’est très important à avoir », a ainsi conclu Tyronn Lue.

Derniers arrêts à Charlotte, Houston et Oklahoma City pour les Clippers.