Programme du soir | Les Suns peuvent prendre la première place de la NBA

Boston va de son côté tenter d’enchaîner face à San Antonio (02h00, beIN Sports Max 4) alors qu’il y aura également un duel à distance, cette fois pour le « play-in », entre Washington, en déplacement à Cleveland (01h30) et Chicago, qui reçoit Milwaukee (03h00).

À l’Ouest, Phoenix reçoit Utah, toujours privé de Donovan Mitchell et Mike Conley, et les Suns peuvent prendre la première place de l’Ouest, et même de la NBA, en cas de succès (04h00) !

Les Lakers espèrent de leur côté retrouver LeBron James (04h30) pour leur rencontre face aux Kings.

