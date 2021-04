Vainqueurs à OKC, les Pelicans de Zion Williamson veulent encore croire au « play-in »

Après leur défaite frustrante du côté de Denver, les Pelicans poursuivaient hier soir leur « road trip » à Oklahoma City. Mais sans Steven Adams. L’ancien pivot du Thunder, désormais chez les Pelicans, est touché au pied et cède donc sa place dans le cinq à Willy Hernangomez.

Avec Darius Bazley d’un côté et Brandon Ingram de l’autre, les deux équipes se répondent coup pour coup en début de match. Bazley artille, avec 10 points en autant de tentatives, avec un 0/4 à 3-points. À ses côtés, Aleksej Pokusevski n’a pas non plus réglé la mire à 1/7 et OKC perd ce premier quart sur son adresse déficiente (31-20).

Gabriel Deck fait ses grands débuts en NBA et ce, face à la nouvelle coqueluche de la Ligue, Zion Williamson, contre qui il arrive à s’imposer au layup. Deck nous lâche aussi une passe dans le dos qui fait se lever son banc. Isaiah Roby prend le relais et OKC recolle au score en deuxième quart.

Mais, comme en premier quart, les Pels accélèrent en fin de période et creusent un nouvel écart, derrière un cinglant 19-3 ! Williamson score 12 de ses 16 points en deuxième quart et voilà NOLA à +17 à la mi-temps (60-43). À part pour Roby qui en est à 10 points à 4/7, le reste du Thunder dévisse. Le cinq majeur shoote par exemple à 8/32…

Zion Williamson prend le contrôle des airs

À 1/4 en première mi-temps, Théo Malédon se réveille offensivement au retour des vestiaires. Le rookie français va passer 11 points en 9 minutes de jeu en troisième quart, avec de jolis slaloms tout en changement de rythme dans la raquette des Pels. Sous sa houlette, le Thunder réduit la distance mais La Nouvelle-Orléans garde la main avant le dernier quart (79-68), notamment grâce à son jeu rapide, dont ce alley-oop entre Ball et Hayes.

Local de l’étape – natif de Norman au sud d’OKC – Jaxson Hayes justement retourne au charbon pour un gros dunk en début de quatrième. L’écart grimpe et va se stabiliser autour de la vingtaine avec Zion Williamson qui prend lui aussi possession des airs en fin de match. Il termine à 27 points, 8 rebonds et 6 passes décisives, bien aidé par Brandon Ingram à 24 points et les Pels s’imposent sans trembler (109-95).

Après avoir encaissé six défaites lors de leurs huit derniers matchs, La Nouvelle-Orléans remporter un succès important pour garder espoir dans la course au « play in ». À neuf matchs de la fin de leur saison, les Pelicans sont toujours à la poursuite des Warriors et des Spurs. Même s’il y a encore trois matchs d’écart…