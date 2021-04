Covid-19 : les Bucks offrent une dose de vaccin aux fans présents à leur match de dimanche

En partenariat avec le département santé de la ville de Milwaukee, les Bucks annoncent qu’ils vont offrir une dose du vaccin Pfizer-BioNTech, contre le Covid-19, à tous les fans présents à leur match de dimanche, face aux Nets. Pour être vacciné, il faudra simplement avoir plus de 16 ans, et être volontaire, évidemment.

Le match débute à 14h30, heure locale, et le centre de vaccination sur place ouvrira 1h30 avant, le processus individuel devant durer de 20 à 30 minutes, entre les papiers à signer, l’injection et 15 minutes d’attente dans la foulée pour être certain qu’il n’y a pas de réaction allergique.

Le personnel médical du département santé de Milwaukee prendra ensuite rendez-vous avec les fans (parmi les 3 200 attendus) qui se feront vacciner afin de programmer la deuxième injection.

« Nous encourageons fortement tout le monde à se faire vacciner et nous sommes heureux de faire équipe avec le département santé de Milwaukee pour donner aux fans cette opportunité facile et pratique », a expliqué Peter Feigin, président des Bucks et du Fiserv Forum. « C’est un moment critique pour nous tous, afin de prendre les mesures nécessaires pour retrouver une vie normale. Faisons en sorte que cela se produise ensemble ».