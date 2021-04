Pas de Stephen Curry à l’Ouest. La NBA a préféré mettre à l’honneur des joueurs au bilan parfait. Revenus dans le Top 6 avec trois succès consécutifs, Dallas voit ainsi Luka Doncic être honoré comme « Joueur de la semaine ».

C’est la troisième fois de la saison, et la quatrième fois de sa carrière, que le Slovène est ainsi mis à l’honneur, après avoir tourné à 26 points, 10 passes et 9 rebonds de moyenne sur les trois succès des Mavericks (Pistons, Lakers x2). Même s’il a perdu pas mal de ballons (4.7) et que son adresse (43% au général, 35% à 3-points) était moyenne.

À l’Est, la NBA a logiquement mis en avant un joueur de l’équipe la plus en forme du moment : les Wizards.

Aux côtés de l’activité de Russell Westbrook, Bradley Beal a fait dans l’efficacité lors des quatre succès de Washington (Oklahoma City x2, Golden State, Cleveland) avec 31.3 points de moyenne, à 55% de réussite de loin.