Un retour à point nommé pour PJ Washington

Le retour de PJ Washington dans le groupe n’était clairement pas de trop alors que les Blazers de la paire Nurkic-Kanter était de passage en ville. Il l’a été d’autant plus lorsque le rookie Vernon Carey Jr. a récolté deux fautes dès les 20 premières secondes du match !

Avec les absences de joueurs majeurs comme LaMelo Ball et Gordon Hayward, le sophomore savait qu’il allait être mis à contribution. Son heure est juste arrivée plus tôt que prévue !

« Il a été fantastique en sortant du banc. La façon dont il est entré en jeu m’a donné l’impression de voir un titulaire. Son énergie, sa défense, sa capacité à protéger le cercle, à prendre des rebonds ont été importantes. Évidemment, il met aussi ses tirs. Il a réalisé l’une de ses meilleures performances de la saison, par rapport à son effort général des deux côtés du parquet. Nous allons avoir besoin de ça », s’est réjoui James Borrego.

Aux côtés de Terry Rozier, auteur de 17 points en premier quart-temps, l’intérieur a contribué à mettre les siens sur les bons rails (+20 après 12 minutes), scorant le premier panier de son équipe, ainsi qu’un missile à 3-points.

Un troisième quart-temps remarqué

Mais c’est dans le troisième quart-temps qu’il a marqué le match de son empreinte, scorant par trois fois à 3-points et distribuant quatre contres !

« Il a apporté une présence énorme dans la peinture, avec ses contres, ses rebonds, tout en étirant le jeu en attaque et en faisant sortir les grands de la raquette, des choses comme ça », a souligné Terry Rozier après la rencontre. « Nous sommes heureux de l’avoir à nouveau, c’est une pièce maîtresse de cette équipe. Quand il joue bien comme ça, il n’y a plus de limite pour nous ».

Depuis sa sortie en cours de match face à Atlanta une semaine plus tôt, Charlotte a perdu ses quatre matchs. Son retour était donc attendu, mais pour l’intéressé, cette semaine loin des parquets lui a permis de se remobiliser, au niveau mental notamment.

« Je pense que ça a été bénéfique pour moi de faire une pause », a ainsi déclaré PJ Washington. « Évidemment, je ne voulais pas me blesser. Mais ça arrive, c’est le basket. J’ai essayé de me calmer, de me concentrer sur mon jeu, de revenir et d’être un peu plus agressif ce soir. Certains de mes tirs sont tombés, j’ai été agressif en défense et l’équipe a bien joué. C’est tout ce que je peux demander ».

Le prochain joueur à faire son retour du côté de Charlotte pourrait être Devonte’ Graham (quadriceps). Le poignet de LaMelo Ball, opéré il y a un mois, devrait être réévalué cette semaine. Quant à Gordon Hayward (pied), pas d’évolution prévue avant début mai. Actuellement 8e, Charlotte se dirigerait vers les « play-in » mais la marge par rapport à la 6e place détenue par les Knicks est infime.