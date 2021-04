Le MVP de la nuit | Paul George super efficace

Il n’est pas à 100% à cause d’un souci osseux sur un gros orteil mais Paul George serre les dents, et son talent fait le reste. Cette nuit, face aux Suns de Devin Booker, l’arrière/ailier des Clippers signe l’un de ses meilleurs matches de la saison avec 33 points, 7 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en 34 minutes, et on retiendra surtout son adresse avec un 12 sur 19 aux tirs, dont 7 sur 9 à 3-points. Le tout en ne perdant qu’un ballon.

« On s’est concentré sur nous-mêmes, et je me fous de ce qu’ils font en face. Ils peuvent bien chouiner, je suis resté dans ma zone » réagit Paul George. « Ce soir, c’était une affiche plaisante et on en a apprécié le défi ».

C’est Paul George qui avait mis les Clippers sur les bons rails face à des Suns bien décidés à compenser leur fatigue par de l’intensité physique. Il y a de la provocation, il y a eu deux expulsions, mais les Clippers ont tenu, et c’est Paul George, encore lui, qui va faire mal dans le dernier quart-temps.

Avec Kawhi Leonard, ils signent un 7-0 pour porter l’écart à +11 (100-89). À la sortie du temps-mort, il plante le 3-points qui assomme définitivement les Suns, et il peut tranquillement célébrer devant ses coéquipiers avec un petit tour sur lui-même sur une jambe. Peut-être pour montrer qu’il peut faire très mal, même sur un pied.