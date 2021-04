Kevin Durant, un retour comme si de rien n’était

Et dire que Steve Nash l’avait finalement sorti de son cinq de départ pour le préserver en cas de fin de match serrée… Initialement annoncé titulaire, Kevin Durant a finalement dû patienter sur le banc avant d’effectuer son retour face aux Pelicans. C’était seulement sa deuxième non-titularisation de la saison et en carrière, après le drôle de précédent en février dernier.

Il n’est rentré qu’à 7 minutes de la fin de la première période, sous une ovation du public du Barclays Center, dont sa mère Wanda remarquée au premier rang. L’ailier s’est assuré que ce « money time » disputé n’ait pas lieu.

« Je m’attendais à rentrer et à jouer mon jeu. Je n’ai pas essayé de rentrer en douceur, je voulais simplement me mettre dans l’action. Le match se jouait déjà sur un rythme rapide, alors en le regardant depuis le banc, je savais exactement comment je devais l’aborder. Je ne vais pas mentir, c’était plutôt cool de sortir du banc. C’était également agréable de jouer devant les fans. »

Des pertes de balle mais pas un tir raté

En 19 petites minutes, jouées à cheval sur le deuxième et le troisième quart-temps donc, « KD » a montré qu’il n’avait rien perdu de sa superbe. Un « jumper » à mi-distance en sortie de « curl », une remontée de balle en transition pour finir au cercle, une faute provoquée pour obtenir trois lancers ou encore deux paniers à 3-points pour enfoncer les Pelicans en seconde période, où l’écart va monter à 38 unités.

Il a également ouvert la voie du cercle, à deux reprises, à son nouveau coéquipier à l’intérieur, LaMarcus Aldridge. Seules ses six pertes de balle (pied sur la ligne, plusieurs transmissions moyennes…) sont venues ternir une performance à 17 points (5/5 aux tirs, idem aux lancers-francs), 7 rebonds et 5 passes.

« Incroyable premier match de retour », qualifie Steve Nash, tout aussi emballé par la performance collective de son équipe. « Je crois que tout le monde est heureux de le voir. Tout le monde sait que c’est un élément important de notre équipe et l’un des plus grands. Ça a donné un boost à nos gars. On a connu beaucoup de moments similaires cette année, avec les allées et venues de chacun. »

Le collectif des Nets boosté

« Voir ce sourire sur son visage était important pour moi aussi », ajoute le coach, dont les joueurs ont encore beaucoup souri cette nuit.

L’autre nouveau venu, Blake Griffin, a remarqué à quel point il était facile d’évoluer aux côtés de « KD ». Son altruisme a déteint sur toute l’équipe avec à la clé, un record collectif à la passe cette saison (37).

« Ce n’est pas compliqué de jouer au basket avec Kevin », poursuit STeve Nash. « Je crois qu’il va rendre les autres meilleurs. Il attire beaucoup l’attention et crée beaucoup d’espaces sur le parquet. C’est un scoreur mais il crée aussi énormément pour ses coéquipiers, que ce soit par son jeu de passes ou sa simple présence. »

Kevin Durant a lui aussi noté une volonté collective de bien faire dans ce match. « C’est sympa de jouer en mouvement et en faisant circuler la balle comme on l’a fait. On a des vétérans qui savent jouer. C’est comme si ces gars pouvaient finir ma phrase avant que je ne la finisse. Ils me connaissent, ils se connaissent en tant que coéquipiers et pour avoir joué les uns contre les autres au fil des ans, donc c’est assez naturel. »