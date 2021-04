Touché par l’enthousiasme des Bucks, Jrue Holiday n’a pas hésité avant de prolonger

Arrivé en début de saison en provenance de La Nouvelle-Orléans suite à un trade impliquant quatre équipes, Jrue Holiday a quitté un groupe très jeune pour rejoindre un candidat au titre à Milwaukee.

Et son acclimatation dans le Wisconsin se passe très bien, sur et hors du terrain, puisqu’il vient de parapher une prolongation de contrat de quatre ans, sans avoir hésité, tant il s’est senti désiré par les dirigeants des Bucks.

« J’ai l’impression qu’on peut dire quand quelqu’un est super enthousiaste ou heureux de quelque chose, et qu’on peut l’entendre dans sa voix. À ce moment-là, je me suis dit : ‘Mec, il voulait vraiment que je sois là’ », a notamment déclaré Jrue Holiday au sujet de son entretien avec le GM Jon Horst qui a précédé sa prolongation de 160 millions de dollars sur quatre ans. « Je ne suis vraiment pas du genre à me faire courtiser et tout ça. Je n’ai pas besoin d’être courtisé, mais ça m’a fait du bien d’être apprécié. C’était bon d’être désiré ».

L’environnement parfait

Les Bucks misaient énormément sur le profil de créateur et le QI basket de Jrue Holiday, souvent cité comme le joueur le plus sous-coté de la ligue, pour compléter le talent de leurs deux autres leaders, Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo, et ainsi passer un cap des playoffs.

Surtout, Jrue Holiday a enfin l’opportunité de jouer le titre avec une formation armée pour aller au bout. Ajoutez à cela un groupe qui a su l’accueillir et l’a mis à l’aise, et vous obtenez un Jrue Holiday épanoui pour ses 30 ans.

« Ce n’est pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, quand je vois comment se comportent mes coéquipiers, comment ce sont juste des gens formidables. Ils m’ont fait me sentir comme dans une famille. On a envie d’être entouré d’eux. Ils m’ont rendu la décision facile », a-t-il ajouté.