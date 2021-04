Le MVP de la nuit | Holiday toujours pas jauni

Pas de Giannis Antetokounmpo ? Pas de problème pour les Bucks puisque Jrue Holiday s’est occupé de tout à Sacramento. Après des premières semaines compliquées, l’ancien meneur des Sixers et des Pelicans a retrouvé un niveau All-Star, et cette nuit, il a prouvé qu’il pouvait être la première option en l’absence du « Greek Freak » terminant la rencontre avec 33 points, 11 passes, 7 rebonds à 14 sur 23 aux tirs pour une évaluation de 41.

Face à lui, il y avait du costaud avec la vitesse de De’Aaron Fox, la taille de Tyrese Haliburton ou encore la fougue de Terence Davis. Mais Holiday a dominé les débats par son métier et son intelligence de jeu, et même son agressivité dans le « money time ». « Il fait tout ce qu’on attend d’un arrière » résume Fox. Ce qui était impressionnant cette nuit, c’est la capacité d’Holiday à alterner entre la création pour les autres, et le jeu en solo.

« Jrue a fait beaucoup de choses pour nous ce soir, et on avait besoin de la moindre parcelle de ce qu’il a apportée » réagit Mike Budenholzer. « Je pense qu’il a vidé le réservoir ce soir. On était un peu chancelant sur la fin, mais il nous a sauvé la mise et il était infatigable. Il n’allait pas nous laisser perdre… »

En mode Giannis

Dans les faits, Holiday va effectivement sortir le grand jeu en toute fin de match. Il loupe un lancer, et derrière Sacramento égalise (119-119). Holiday se fait alors contrer sur l’attaque suivante. Mais il récupère le ballon, insiste et marque avec la planche, et la faute. Et il hurle sa rage, et c’est rare chez lui. Cette fois, il met le lancer, et derrière, sur attaque placée, il part de très loin pour marquer dans la peinture. Sacramento ne s’en remettra pas.

« Je sais que lorsque Giannis joue, il est toujours dans la raquette, à mettre toujours la pression sur la défense » explique le meneur des Bucks. « Quand il ne joue pas, j’essaie de faire la même chose, et j’essaie de créer aussi pour les autres. Je saisis davantage d’opportunités d’attaquer le cercle. »

Résultat, sa meilleure marque de la saison : 33 points, et la victoire d’un petit point.