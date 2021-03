Deux expulsions en 48 heures pour Dwight Howard

De retour à Los Angeles pour recevoir sa bague de champion NBA, mais surtout affronter les Lakers puis les Clippers, Dwight Howard n’a fini aucun des deux matches ! Expulsé bêtement jeudi soir, il a de nouveau rejoint les vestiaires avant tout le monde samedi soir dans la défaite face aux coéquipiers de Kawhi Leonard. Apparemment, il n’avait pas intégré le message de Doc Rivers qui l’avait trouvé « égoïste » face aux Lakers : « C’est un vétéran, on doit être plus disciplinés« .

Samedi soir, rebelote puisque Howard a écopé de deux fautes techniques de suite au début du 4e quart-temps, et selon le rapport des arbitres, la deuxième technique est due à ses propos « irrespectueux » pour parler de l’arbitre qui avait sifflé la première faute technique. Eh oui, les arbitres sont solidaires, et si on parle mal de l’un d’entre eux, ils ne font qu’un.

« Je pense que Dwight est un pro. Il en a conscience. On parle toujours des fautes techniques de manière collective » a réagi Rivers. « On l’a fait après le match, et on n’a pas visé Dwight en particulier. J’ai simplement dit qu’on avait cumulé quatre fautes techniques, ce qui signifie que plus d’un joueur était frustré. Cela signifie que beaucoup de joueurs étaient frustrés, et cela arrive parfois face à une bonne défense. »

Cette fois, Howard n’a pas le droit à une soufflante, mais on notera qu’il est le numéro 1 de la NBA avec 13 fautes techniques. A 16, il écopera d’une suspension automatique d’un match.