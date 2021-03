Début du Sweet 16 ce soir avec les seize dernières universités en lice pour le titre de champion NCAA

Le tournoi a déjà enflammé tout le monde avec des surprises et des fins de match excitantes

Ne manquez rien du 27 mars au 5 avril en vous connectant au ESPN Player, avec ce lien https://bit.ly/ESPNBasketUSA

La March Madness monte en température au moment d’atteindre le Sweet 16. Cinquante-deux universités ont déjà pris la porte avec des éliminations surprises comme celle d’Illinois, et des histoires incroyables avec Loyola Chicago et Oral Roberts toujours en course.

Loyola Chicago est en dernière semaine pour la première fois depuis 2018, année où ils avaient atteint le Final Four. Cendrillon de la compétition, Oral Roberts a déjà battu du costaud, en éliminant Ohio State et Florida. Le tout dans des matches très serrés avec une marge combinée de seulement six points.

Les duels à suivre de ce tour seront Baylor – Villanova et bien sûr Creighton – Gonzaga puisque les Zags restent sur 28 victoires de suite cette saison. Les coéquipiers de Joel Ayayi ont dominé Norfolk State et Oklahoma pour l’instant, et ils restent les favoris pour le titre.

PROGRAMME SWEET 16

SAMEDI 27 MARS

(12) Oregon State vs. (8) Loyola Chicago (19h40 heure française)

(5) Villanova vs. (1) Baylor (22h15)

(15) Oral Roberts vs. (3) Arkansas (00h25)

(11) Syracuse vs. (2) Houston (03h55)

DIMANCHE 28 MARS

(5) Creighton vs. (1) Gonzaga (20h10)

(4) Florida State vs. (1) Michigan (23h00)

(11) UCLA vs. (2) Alabama (01h15)

(7) Oregon vs. (6) USC (03h45)

Pour ne rien manquer de la « March Madness » du 27 mars au 5 avril, accédez à ESPN Player par ce lien : https://bit.ly/ESPNBasketUSA

En prime, les abonnés peuvent profiter de matches de MLB par semaine, et plus de 150 documentaires comme OJ: Made in America, Tale of Te’o, Galactico’s et bien plus encore.

Chaque nouvel abonnement inclut une période d’essai de 7 jours.

Ce sujet est réalisé en partenariat avec les équipes d’ESPN.

– ESPN Player va diffuser les 67 rencontres de la March Madness, Final Four et Finals compris

– Branchez-vous sur ESPN Player pour suivre toute la March Madness du 18 mars au 5 avril grâce à ce lien https://bit.ly/ESPNBasketUSA

– ESPN Player est disponible uniquement en anglais

– Les modalités s’appliquent