Les Kings et les Pistons s’échangent des meneurs de jeu

C’est peut-être le signe que Killian Hayes est bientôt de retour puisque ESPN annonce que les Pistons ont décidé de se séparer de Delon Wright, leur meneur titulaire, et de l’envoyer aux Kings en échange de Cory Joseph. Les deux anciens Raptors se croisent, et pour Sacramento, il s’agit semble-t-il d’apporter la défense et de la polyvalence sur le poste 1, et Delon Wright devra grappiller des minutes derrière De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton.

Delon Wright et Tyrese Haliburton sont d’ailleurs interchangeables et ils peuvent jouer ensemble, mais aussi défendre sur n’importe quel arrière.

C’est peut-être aussi le signe que Sacramento ne veut pas balancer la fin de saison, et Wright peut les aider à accrocher le « play-in ». Il réalise sa meilleure saison avec quasiment 10 pts, 5 rbds et 5 pds de moyenne.

Côté Detroit, Cory Joseph va retrouver Dwane Casey, son ancien coach à Toronto, et en attendant le retour de Killian Hayes, il sera sans doute titulaire pour la troupe du Michigan. Pour les Pistons, c’est un deal pour l’avenir puisque l’équipe récupère aussi deux seconds tours de Draft (2021 et 2024), et le contrat de Cory Joseph n’est pas garanti pour la saison prochaine, contrairement à celui de Delon Wright.