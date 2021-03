Programme du soir | Choc à Salt Lake City entre le Jazz et les Nets

Avant ça, il y aura un intéressant Milwaukee – Boston (00h30) avec sans doute le retour de Giannis Antetokounmpo. Dans le même temps, les Nuggets peuvent enfoncer Toronto, qui reste sur neuf revers de rang…

Luka Doncic et les Mavericks sont eux dans le Minnesota (01h00) tandis que les Spurs accueillent les Clippers (01h30, beIN Sports Max 4). La soirée se termine à Salt Lake City mais également à Sacramento, où les Kings font face aux Hawks, qui vont tenter de vite rebondir après leur revers face à la troupe de Tyronn Lue.

