Des jeunes Bulls submergés par le Jazz

Utah n’a pas fait dans la demi-mesure face à Chicago. Avec 25 points d’écart au tableau d’affichage et un Rudy Gobert en mode MVP, le Jazz a montré l’écart de niveau entre une Top team de l’Ouest habituée aux playoffs et une équipe prometteuse de l’Est qui cherche à y retourner.

Car hormis Zach LaVine, Thaddeus Young et Tomas Satoransky, la troupe de Billy Donovan a pris l’eau.

Des jeunes Bulls en difficulté

D’après l’ancien coach du Thunder, ce match servait de test pour sa jeune garde composée par Wendell Carter Jr., Coby White et Lauri Markkanen. « Je pense que c’est ce genre de match contre de grosses équipes que Wendell, Lauri et Coby ont besoin de jouer. C’est là qu’ils doivent apprendre et grandir pour devenir meilleurs. Je pense parfois que leurs productions pourraient baisser à cause de la qualité des équipes que nous affrontons. On espère que ce genre de match les aide à devenir de meilleurs joueurs. »

Sauf que ça n’a pas du tout fonctionné comme ça, les jeunes Bulls n’apportant pas grand-chose. Wendell Carter Jr. a ainsi fini avec 6 points et 8 rebonds en 18 minutes et un +/- de -15, Coby White n’a jamais trouvé son rythme face à la bonne défense du Jazz avec 10 points à 4/12 et le pire +/- de la soirée à -23.

En difficulté pendant tout le match, Lauri Markkanen n’a de son côté inscrit que 8 points (à 3/12 au tir) dont 6 dans le « garbage time ». Autrement dit, le Finlandais n’a quasiment pas pesé dans cette rencontre et termine avec le pire +/- du cinq majeur de Chicago, à -10.

Une prestation évidemment en deçà des attentes mais que l’intérieur des Bulls veut nuancer. « C’était un match difficile. Ce genre de choses arrivent. J’ai essayé de rester agressif et d’aller au cercle et je pense que c’est ce que j’ai fait. Ça n’est juste pas tombé dedans, c’est le jeu et je dois trouver d’autres solutions quand mes shoots ne rentrent pas comme aller au rebond ou bien défendre » juge ainsi Lauri Markkanen.

Thaddeus Young en soutien

Même s’il a été limité à 19 minutes sur le parquet, l’ailier-fort ne le prend pas personnellement et continue de faire confiance à son coach.

« Je vous ai dit à Denver que je respectais sa décision. Sur ce match je ne pense pas que je méritais d’être sur le terrain. J’ai confiance en Billy à 100%, il n’a pas besoin de se justifier auprès de moi. Si ça arrive, on peut en parler. Il essayait de trouver une formation qui fonctionnait, je ne le remets pas en question du tout. »

Vétéran dans cette jeune équipe, Thaddeus Young ne remet pas en cause l’implication de ses jeunes coéquipiers qui, pour lui, ont tenté tout ce qu’ils pouvaient. « Ils étaient tout le temps bloqués. S’ils n’essayaient pas, on ne se serait pas assis dans le vestiaire pendant une heure à parler du match. Ils étaient concentrés et ont essayé de trouver des solutions en essayant d’être meilleurs afin d’aider l’équipe à gagner. »

L’ancien Pacer essaie ainsi d’être positif et met en avant le travail personnel qu’ils fournissent en dehors des matchs. « Ils restent aux séances vidéo après les entrainements. Ils s’entrainent au tir quand nous ne sommes pas censés aller à salle. Ils font tout ça. Je ne pense qu’ils fassent n’importe quoi. Ils comprennent ce qu’ils doivent faire et savent qu’ils ont un avenir brillant dans cette ligue. Ils vont continuer de jouer. Mon boulot est de guider ces gars et je ne vais certainement pas les laisser tomber. »