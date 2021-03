Programme du soir | Quatre matches en début de soirée

Pas le temps de souffler en NBA avec une nouvelle journée à 10 matches, et la bonne nouvelle, c’est qu’il y a quatre rencontres en « prime time » pour les Européens, dont Celtics – Magic sur BeIN Sports 3 avec un Evan Fournier en grande forme depuis son retour. Avant cela, on suivra la revanche du Heat face aux Pacers, et le spectaculaire Nuggets – Pelicans.

Plus tard dans la nuit, on observera la sortie des Lakers, en déplacement à Phoenix sans LeBron James, ni Anthony Davis, et le nouveau duel entre Damian Lillard et Luka Doncic.