Les Sixers ont encore des progrès à faire sur le repli défensif

Une équipe a beau être une référence dans un domaine, elle peut toujours progresser. Depuis le début de saison, les 76ers sont l’une des équipes les plus sérieuses dans le secteur défensif. Derrière les Lakers, ils ont même la deuxième défense la moins permissive de la ligue (107.3 points encaissés sur 100 possessions).

Selon Doc Rivers, il y a pourtant un aspect défensif où son équipe pourrait mieux faire : la défense en transition. Face aux Knicks, plus tôt dans la semaine, il avait lâché 23 points en contre-attaque (contre 8 inscrits). Et le lendemain, lors du choc face aux Bucks, encore 20 points (contre 9 inscrits).

« C’est ce qu’on a montré à l’équipe (vendredi), je crois que 14 points sont de notre faute en défense et pour des matches qui se jouent sur une possession, cela revient vous hanter », note le coach, en pointant notamment du doigt des erreurs de concentration de ses joueurs.

Malgré la solidité sur jeu placé, avec quelques hommes forts en la matière comme Ben Simmons ou Matisse Thybulle, Philadelphie est l’équipe qui encaisse le plus de points chaque soir (16 en moyenne) sur contre-attaque.

Une mauvaise habitude qu’il aimerait corriger. « Cela passe par faire mieux pour revenir en défense et je suis sérieux en le disant. On doit être plus discipliné. On l’a montré à plusieurs reprises où le shoot est en l’air, on devrait revenir plutôt que de regarder l’action, voir si on obtient le rebond offensif pour ensuite revenir. »

Le technicien estime ainsi avoir « offert » quelques layups à Giannis Antetokounmpo et sa bande « parce qu’on n’est pas revenu en défense. Je crois que ça n’a rien à voir avec nos joueurs blessés. C’est de la discipline. »