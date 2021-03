Les Blazers ont retrouvé le vrai CJ McCollum

Revoilà CJ McCollum ! Forcément un peu rouillé, et pas au niveau sur ses deux premières sorties depuis son retour, l’arrière des Blazers a réglé la mire face aux Mavs hier soir. De quoi bien aider Portland dans la victoire face à Dallas.

Avec 32 points, 4 rebonds, 4 passes décisives à 11/23 au shoot dont 7/13 de loin, le coéquipier de Damian Lillard a parfaitement épaulé son meneur.

Grâce à ce succès, Terry Stotts compte désormais 500 victoires en carrière en tant que coach principal. Et lors de la conférence de presse d’après match, l’entraineur n’était pas du tout surpris par le niveau de CJ McCollum. « Ça ressemblait à du CJ. Nous avions une restriction de minutes, sinon, qui sait ce qu’il aurait pu faire » remarque le technicien avant d’ajouter : « Il était dans un bon rythme. Je ne prévois pas de restriction de minutes à l’avenir. 7/13 de loin, c’est ce qu’il faisait avant qu’il ne se blesse, c’était bien à voir pour lui et pour nous. »

Pour le principal intéressé, son redémarrage ne l’inquiétait pas plus que ça en raison du manque de matchs. « C’était la neuvième fois que je jouais au basket en deux mois, donc ça prend du temps de trouver son rythme, surtout dans ce genre de saison particulière. Je devais juste être patient. Je sais que je fais mon boulot, je prends cette blessure très au sérieux, je prends soin de mon corps et je savais que ce n’était qu’une question de temps avant que tout rentre dans l’ordre. En plus, j’étais limité en minutes, je jouais cinq minutes, je sortais, je me précipitais, je n’étais pas en rythme, je ne faisais pas ce que je suis censé faire » explique CJ McCollum.

Le staff médical voulait le mettre de côté sur ce match

Sachant qu’il ne disposerait pas d’un temps de jeu très conséquent, le scoreur a profité de chaque instant pour shooter un maximum de fois, se sentait en forme. « J’ai shooté 23 fois en 28 minutes mais je pense que dans l’ensemble j’ai trouvé le bon équilibre. J’ai manqué quelques tirs mais je n’ai pas perdu de ballon et on a fait du bon boulot défensivement en étant actif. J’ai fait ce que je suis censé faire. »

D’autant qu’il n’était pas prévu de base sur la feuille de match. « Je me sens bien physiquement, j’ai pris soin de mon corps quand j’étais blessé. Je suis resté en bonne forme et j’ai fait les petites choses essentielles comme mieux manger, dormir plus et s’hydrater en conséquence. Honnêtement, je n’étais pas supposé jouer ce soir mais j’ai convaincu le staff que je pouvais apporter sur 20 minutes. Ils m’ont dit qu’ils allaient voir en fonction de ma forme. Je leur ai répondu que je pouvais jouer plus de 25 minutes mais que si je jouais bien, j’aurais droit à un petit peu plus, mais que si ça n’allait pas, je serais honnête envers eux. »

Auteur lui aussi d’une bonne partie, Robert Covington savoure le retour de CJ McCollum, même s’il pense qu’il est encore loin de son niveau. « Il n’a pas encore retrouvé son vrai niveau. Il doit encore faire quelques matchs pour retrouver la forme. Son retour apporte de la profondeur à notre rotation et il nous rend plus dangereux. »

En attendant le retour de Jusuf Nurkic, Portland peut de nouveau viser le Top 4 de la Conférence Ouest.