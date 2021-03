Enfin de la défense à Portland !

Vainqueurs des Pelicans avec la manière, les Blazers ont proposé un niveau défensif qu’on ne leur connaissait plus. Avec seulement 93 points concédés contre New Orleans, les hommes de Terry Stotts ont tout simplement battu leur record du plus petit nombre de points encaissés cette saison.

C’est également la quatrième fois que Portland limite ses adversaires à moins de 100 points. Résultat ? 4 victoires.

En conférence d’après match, Terry Stotts ne pouvait que féliciter ses protégés pour cette performance. « C’était notre meilleur match défensif de l’année. On n’a pas eu de mauvais quart-temps, notre niveau défensif dans chaque quart-temps était vraiment bon. On a été bon au rebond, on a limité les points sur contre-attaque, on a fermé la peinture et on n’a pas donné de seconde chance » énumère le coach.

Un match plein en somme avec notamment Robert Covington et Derrick Jones Jr. qui se sont relayés sur le phénomène Zion Williamson. « Ils ont fait du bon boulot sur lui, mais honnêtement c’était un effort collectif » souligne Terry Stotts. « On s’est opposé physiquement à lui. On a fait des prises à deux. C’est dur de le jouer en un-contre-un car il va tellement vite au cercle. Je ne veux pas enlever leur mérite mais c’était un effort d’équipe. »

Une défense qui rattrape la maladresse offensive

Une prestation défensive qui intervient un soir de match compliqué en termes d’adresse (38% au tir). De quoi ravir Damian Lillard. « Quand nous mettons nos tirs, je pense que nous avons plus d’énergie et on défend un peu plus dur et intelligemment. Sauf qu’une fois que nous les manquons, c’est généralement là que le bât blesse. Ça affecte en quelque sorte notre défense mais ce soir ça n’a pas été le cas. Quand on a rentré nos tirs, on défendait dur et on communiquait et même quand on ne mettait pas dedans, on a été capable de faire des stops. »

Avec cette victoire, les Blazers ont officiellement « sweepé » les Pelicans et le meneur All-Star pense que ses coéquipiers avaient cette perspective en tête. « Je pense qu’on s’est concentré défensivement, car ça nous tenait à cœur. On savait qu’on était capable de proposer un bel effort défensif et de le maintenir pendant 48 minutes. Nous avons eu quelques opportunités de battre deux fois une équipe cette saison et nous n’avons pas été capables de le faire. Je pense qu’on avait tous cette idée en tête, c’est pourquoi on a bien défendu du début à la fin. »

Avec une double confrontation face aux Mavericks à venir, Portland a l’occasion de « balayer » une deuxième équipe puisqu’ils ont déjà battu Dallas une fois. De quoi rester motivés à bien défendre.