Les Hornets renversent les Kings dans le « money time »

Portés par De’Aaron Fox, les Kings attaquent mieux la rencontre. Ils développent du jeu rapide et profitent du repli défensif moyen de leurs adversaires pour prendre les commandes. Portés par leur meneur star, les Kings continuent d’appuyer sur l’accélérateur. Pendant que Richaun Holmes se fait remarquer par son activité dans la raquette, Buddy Hield, Marvin Bagley et Harrison Barnes sont à leur meilleur niveau, et Sacramento creuse l’écart (32-21).

Secoués par ce début de rencontre, les Hornets serrent la vis en défense, essentiellement pour réduire le tempo de cette rencontre. James Borrego effectue ses rotations, les joueurs du banc apportent de la fraîcheur et Charlotte réduit l’écart (37-32).

Efficaces sur le pick-and-roll lors des 12 premières minutes, les Kings gardent les mêmes formes de jeu. Soit c’est Holmes qui est trouvé dans sa descente vers le cercle, soit c’est le poignet de Nemanja Bjelica qui fait la différence de loin. L’alternance est très bonne et Sacramento garde les commandes (47-43).

De’Aaron Fox est juste trop fort

Le retour sur le parquet de Fox n’arrange pas les affaires des Hornets. Même si LaMelo Ball et Miles Bridges se trouvent les yeux fermés et arrivent à scorer assez facilement, De’Aaron Fox leur pose toujours autant de problèmes. Son premier pas est terrible et sa faculté à terminer les actions est impressionnante. Si la défense vient en aide, il a le coup d’œil pour trouver un coéquipier ouvert (60-54). C’est l’homme fort de cette première mi-temps, atteinte avec six points d’avance (67-61).

La mi-temps n’a pas permis à James Borrego de trouver des solutions collectives pour arrêter De’Aaron Fox. Ses remontées de balle éclair et ses très bons choix en attaque permettent aux Kings d’infliger un 15-6 à leurs adversaires (82-67). Charlotte a un vrai problème défensif : ce n’est pas normal de voir Holmes prendre la balle en tête de raquette et driver pour aller scorer un panier facile ou de laisser Buddy Hield seul à 3-points (91-80).

Désormais sixième homme, Devonte’ Graham est peut-être le joueur qui peut faire la différence. Fantasque, il peut enflammer cette rencontre. Sa fin de troisième acte est très bonne. D’abords passeur, c’est lui d’un tir à 3-points qui ramène son équipe à deux possessions (91-85) puis Malik Monk d’un dunk rageur réduit encore plus l’écart… À l’entame du dernier quart-temps, Charlotte est revenu (94-91).

Le retour de De’Aron Fox pour débuter le dernier quart-temps fait du bien aux Kings. Comme depuis le début du match, il attaque parfaitement les intervalles pour scorer ou passer (100-93). Jusque-là dominé par son vis-à-vis, LaMelo Ball sort enfin le grand jeu. Par deux fois, il attaque le cercle avec brio et classe puis lancé par Cody Zeller, il conclut une contre-attaque et ramène à nouveau son équipe à -3 (104-101).

Sans doute le tournant de la rencontre. Même si De’Aaron Fox continue son festival, c’est Charlotte qui dicte le tempo. Après LaMelo Ball, c’est la paire Rozier/Hayward qui prend la relève.

Le dunk énorme de Gordon Hayward !

Venus à Charlotte pour aider cette équipe à retrouver les playoffs, les deux anciens Celtics prennent les choses en main en cette fin de match. Tous les ballons passent dans leurs mains et ils se trouvent les yeux fermés. Terry Rozier monte la balle et trouve Gordon Hayward qui s’amuse autour des écrans. Puis, lancé par son coéquipier, il écrase un énorme dunk sur De’Aaron Fox et provoque la faute, le match a définitivement tourné (113-111).

Après avoir joué le rôle de passeur, Terry Rozier prend lui-même la responsabilité de terminer le travail.

Décalé à 3-points, il score et fait exploser son banc. Il peut montrer ses muscles ! Impeccable sur la ligne des lancers francs, il aura été l’homme fort de cette fin de rencontre, et il permet surtout à Charlotte de s’imposer 122-116 pour consolider sa 6e place de la conférence Est.