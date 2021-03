Grâce à leur banc, les Spurs enfoncent le Magic

Toujours affreusement déplumé (Terrence Ross, Cole Anthony, James Ennis III, Evan Fournier, Markelle Fultz et Jonathan Isaac sont à l’infirmerie…), le Magic démarre pourtant mieux la rencontre. Tous les ballons passent par Nikola Vucevic, qui marque ou trouve ses camarades, et les visiteurs prennent rapidement dix points d’avance.

Keldon Johnson décide de secouer son équipe avec un énorme dunk dans le trafic, mais les shoots extérieurs d’Orlando rentrent, face à une défense texane mal en place, et ça fait donc +13 (16-29) pour Steve Clifford et sa troupe à la fin des 12 premières minutes !

Le banc des Spurs beaucoup trop fort

Le problème, c’est que le banc de San Antonio est largement plus talentueux que celui d’Orlando, et lorsque les rotations commencent, les Spurs ne tardent pas à revenir.

Derrière Patty Mills et Rudy Gay, la « second unit » plante un 15-2 pour revenir carrément à égalité (31-31). Nikola Vucevic revient en jeu et reprend les choses en main. Le Monténégrin domine mais il est bien trop seul face au collectif de Gregg Popovich, qui met la main sur le match (47-39) à la mi-temps.

Le manque de talent offensif du Magic devient flagrant, mais « Vooch » continue de faire parler sa technique poste bas, et de faire les bonnes lectures lorsque les aides arrivent. Il permet ainsi à son équipe de revenir à une possession (58-61) au milieu du troisième quart-temps.

Patty Mills et Rudy Gay enfoncent le clou

C’est encore le duo Mills – Gay qui va se charger de faire la différence. Les deux vétérans sont intenables et voilà que l’écart dépasse les +20 (91-66) pour San Antonio. À cheval sur les troisième et quatrième quart-temps, c’est un 30-8 fatal que le duo remplaçant a dirigé, pour s’offrir une fin de rencontre tranquille.

Sentant son équipe dépassée, Steve Clifford ne relance même pas Nikola Vucevic du dernier quart-temps, l’écart étant trop important pour espérer un comeback. C’est donc la 7e défaite consécutive pour le Magic, qui s’enfonce à la 14e place de la conférence Est (13 victoires – 25 défaites). Le « play-in » n’est pas si loin mais avec autant de blessés, il n’y a guère que Nikola Vucevic pour réellement peser offensivement, et c’est forcément trop peu.

De son côté, le collectif texan se relance (19 victoires – 15 défaites) et reste solidement accroché dans le Top 8 de la conférence Ouest après cette victoire (104-77).