Programme du soir | Les Lakers à la relance face aux Pacers ?

À la même heure, Washington reçoit Philadelphie (beIN Max 4), toujours privé de Joel Embiid et Ben Simmons.

New Orleans doit vite effacer sa vilaine défaite face aux Wolves, et l’occasion est belle avec la réception des Cavaliers, toujours à 02h00. À Chicago, à 03h00, Miami a l’occasion de continuer sa montée en puissance, alors qu’à la même heure, San Antonio peut se relancer face au Magic, après deux défaites de suite.

Même chose pour Utah et les Lakers, respectivement face aux Rockets et aux Pacers (04h00 et 04h30).

