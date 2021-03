Bradley Beal pris dans les griffes des Grizzlies

Rares sont les fois où Bradley Beal n’inscrit pas 25 points ou plus cette saison. Ce n’est arrivé que quatre fois cette saison, dont deux contre les Grizzlies qui semblent avoir trouvé la parade contre Washington.

En deux matchs contre Memphis, le meilleur marqueur de la NBA cumule un décevant 14/40 aux tirs dont un affreux 2/12 de loin. Une inefficacité expliquée par l’engagement physique des hommes du Tennessee.

« Ils ont mis leur mains devant son visage, ils ont posé leurs mains sur lui » expliquera Scott Brooks après le match. « J’ai trouvé qu’il avait fait du bon boulot pour aller huit fois sur la ligne en première mi-temps. Il a fait la même chose en seconde mi-temps et il n’y a eu aucune faute de sifflée. Ils étaient physiques avec lui. Ils mettaient beaucoup de joueurs sur lui, ils contestaient les tirs. Jusqu’à ce qu’on commence à marquer régulièrement de loin, ils ont mis beaucoup de joueurs autour de lui. »

Pour l’entraineur des Wizards, rien d’inquiétant pour autant, et il attend plutôt une réaction collective. « Brad a manqué quelques tirs qu’il devrait mettre, mais nous devons régler quelques petites choses. Nous devons faire un meilleur boulot sur les écrans, nous devons faire un meilleur travail pour prendre les shoots parce qu’ils ont mis beaucoup de pression sur lui. J’espère que notre niveau va s’améliorer. »

Dillon Brooks, le « Beal Stopper »

Concernant Bradley Beal, Scott Brooks prévient d’ailleurs que son leader va vite réagir, et qu’il faut s’attendre à ce qu’il prenne feu. « Il y aura un mois où il va shooter à 65% de loin. J’ai hâte de voir ça et nous devons avoir quelques gars qui shootent mieux. Brad fait tellement de bonnes choses, j’ai l’impression qu’il est tout le temps chaud, viendra le mois où il ne va plus rien louper. »

La bonne nouvelle, c’est que Washington ne croisera plus la route de Memphis, et que Bradley Beal ne sera plus opposé à Dillon Brooks, le premier défenseur extérieur de Memphis. « Je suis plus qu’un défenseur gênant. J’étudie beaucoup ce genre de joueur » explique ce dernier. « Beal est un formidable scoreur, je regarde beaucoup de ses matchs, la manière dont il bouge, la manière dont il score, c’est un des meilleurs joueurs de la Ligue et j’en ai fait un défi personnel […] mais c’était un travail d’équipe avant tout. »

Pour l’ailier de Memphis, bien défendre permet de compenser les soirs où les tirs ne rentrent pas. « Je suis fier de ma discipline défensive. Je reste devant les gars, ma condition physique est largement meilleure, et c’est juste une question mentale pour trouver un moyen d’avoir un impact sur le match si mes shoots ne rentrent pas. Si je rencontre des difficultés, je suis capable de passer à autre chose, de ne pas baisser la tête. »

Prochain défi pour lui : les Nuggets de Jamal Murray.