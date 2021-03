La tournée réussie de Malik Monk

Suspendu en fin de saison dernière, quasiment absent du « training-camp » après avoir été touché par le Covid-19, et scotché sur le banc durant les deux premières semaines de l’exercice 2020-2021, la quatrième saison de Malik Monk en NBA aurait facilement pu tourner au cauchemar.

Mais l’arrière a su faire pencher la balance en sa faveur, profitant également des blessures pour réintégrer progressivement la rotation de James Borrego et prouver qu’il avait bel et bien sa place. Il y a alors eu ce coup de chaud à 36 points dans une victoire en prolongation à Miami afin de faire le plein de confiance début février. Le reste n’a été qu’une confirmation de son potentiel.

L’album de la maturité

Sur le mois de février, seuls Jordan Clarkson et Josh Jackson ont affiché de meilleures stats que lui au scoring en sortie de banc (16.6 points par match). Et sur le road-trip de six matchs qui a conclu la première moitié de saison des Hornets, Malik Monk a tourné à 22 points à 50% de réussite au tir, 40% à 3-points, 4 rebonds et 2 passes décisives. Une régularité et un apport récompensés par ce « and-one » victorieux sur le parquet de Sacramento au terme d’un « come-back » de folie.

« De manière générale cette saison, je trouve que Malik a su garder le contrôle. Il a mis de l’ordre dans sa vie, il contrôle mieux ses émotions, son mental, son jeu. Il prend ce que le jeu lui donne, il étudie ses « scouting reports ». En un mot, il est plus mature », a déclaré son coach, James Borrego. « Mais ça ne date pas de ces derniers matchs, c’est comme ça depuis le début de saison. Même quand il n’avait pas de temps de jeu, il s’est comporté en professionnel. Il s’en est tenu à ça et il mérite ce qui lui arrive aujourd’hui. Il a beaucoup travaillé et je crois en lui, tout comme l’ensemble du groupe, et le plus important, il croit en lui ».

Une question de confiance

Alors qu’il rentre dans la dernière année de son contrat rookie, Malik Monk sait qu’il n’avait pas le droit à l’erreur, après en avoir accumulé pas mal jusque là, afin de poursuivre sa carrière en NBA. Pour l’intéressé, sa progression cette saison est au moins autant dû au mental qu’au sportif.

« J’ai juste grandi pour être honnête », a-t-il confirmé. « J’ai commencé à prendre les séances vidéo au sérieux. Il y a quelques années, je pouvais ne pas toucher le ballon pendant quatre ou cinq possessions et ensuite prendre un mauvais tir. Maintenant, je vais aller près du cercle, ou trouver quelqu’un et le ballon me reviendra si je fais la bonne action. A chaque fois que j’entre sur le terrain, ma confiance grandit. J’ai cette envie de prouver. Ça va prendre du temps, mais je dois tout simplement continuer à progresser ».

De bon augure pour la suite !