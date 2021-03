Le Thunder, première équipe à se passer de fans pour le restant de la saison

Le compteur à spectateurs va rester à zéro jusqu’au bout. Selon ESPN, le Thunder vient d’annoncer à ses abonnés à l’année que la Chesapeake Energy Arena allait rester fermée au public jusqu’à la fin de la saison 2020/21. Le club d’Oklahoma City devient ainsi la première franchise à faire cette annonce et pourrait être suivie par d’autres.

« La santé et la sécurité de nos fans et de notre communauté est le plus important pour nous », a justifié la franchise dans un mail, alors que l’épidémie reste d’actualité dans l’État. Malgré une baisse conséquente du nombre de nouveaux cas de Covid-19 décelés, amorcée depuis la mi-janvier, le Thunder estime qu’il encore trop tôt pour accueillir les fans parce qu’il y a encore « trop de variables » à prendre en compte.

« Nos liens à long terme avec nos fans sont quelque chose que nous estimons énormément, et alors que nous envisageons notre avenir avec vous, il est essentiel de nous assurer que lorsque vous reviendrez, ce sera dans un environnement plus sûr que celui dans lequel nous sommes actuellement », a encore décrit la franchise.

Le Thunder compte parmi la quinzaine d’équipes de la ligue à n’avoir accueilli aucun fan cette saison. Selon les données récoltées par ESPN, le taux de remplissage moyen chez les autres franchises ne dépasse pas les 20%.

Raptors, Magic et Rockets sont celles qui accueillent le plus de fans jusqu’ici, avec une moyenne supérieure à 3 000 spectateurs chaque soir.