Ja Morant, bourreau des Wizards

Les premières minutes de cette rencontre montrent que défendre n’est pas au programme de la soirée. Il faut dire que défendre sur des joueurs aussi talentueux que Bradley Beal, Ja Morant ou Russell Westbrook n’est pas une mince affaire. Actuellement, l’ancien meneur vedette d’OKC est très bon et son altruisme est assez épatant. Il fait jouer les autres, ses choix sont plus judicieux et dans ce premier acte, c’est lui qui s’occupe de tout. Ses deux tirs de loin et son dunk permettent aux Wizards de prendre les commandes (21-17).

Russell Westbrook à la baguette

En face, Memphis va mieux depuis deux semaines, et Taylor Jenkins peut s’appuyer sur un effectif plus fourni. De’Anthony Melton et Justise Winslow sont des joueurs très précieux et ils le prouvent ce soir. À l’inverse, le banc de DC a un peu plus de mal. Melton continue de régaler en étant adroit à 3-points, mais aussi sur la ligne des lancers-francs. L’entrée des remplaçants permet à Memphis de mener après douze minutes (35-33).

Comme lors du 1er acte, la présence de Westbrook change le visage des Wizards. Il se montre présent sur chaque action de son équipe en trouvant un coéquipier ouvert (souvent Robin Lopez) ou en scorant lui-même le panier. Lopez et Jonas Valanciunas se livrent un beau duel dans la raquette, remporté pour l’instant par le frère de Brook (44-39).

Très bon en début de match, Ja Morant est plus timide mais l’électrique meneur des Grizzlies va vite rappeler à tout le monde pourquoi il était dans la discussion pour être All-Star. Agressif balle en main, il force Westbrook à défendre. Le tempo élevé mis par Morant est en train de faire très mal à Bradley Beal et sa bande.

Chef Morant !

Melton et Clarke profite des offrandes de leur meneur pour marquer à 3-points, imité quelques secondes plus tard par Dillon Brooks. Cette fin de première mi-temps est très compliquée pour des Wizards qui malgré les efforts du duo Beal/Westbrook n’ont pas les armes collectives pour répondre. C’est simple, Ja Morant fait les choix parfaits en attaque et Melton et Clarke ne ratent pas grand-chose. Washington a explosé (71-56).

La paire Westbrook/Lopez permet aux Wizards de revenir à 10 points à la sortie des vestiaires mais les hommes de Scott Brooks devront faire beaucoup plus pour inverser la tendance (74-64). Car Memphis continue de très bien jouer au basket. Ja Morant et Desmond Bane attaquent sans relâche les intervalles pour aller scorer assez facilement afin d’infliger un 12-2 à leurs adversaires (86-66).

Memphis déroule collectivement

Ce troisième acte est un calvaire pour les Wizards en gros manque de talent pour revenir au score. En difficulté, ils attendent les exploits offensifs de Beal ou Westbrook mais ce soir, le mérite en revient à la défense des Grizzlies qui contrôle parfaitement les deux stars (90-68). Si Beal marque deux tirs à 3-points, Memphis ne s’affole pas et garde les commandes de cette partie à la fin du 3e quart temps (96-78).

Russell Westbrook est toutefois omniprésent et donne tout pour réduire l’écart. Trouvé par Raul Neto, il redonne un infime espoir à son équipe (102-91). De retour sur le parquet, Ja Morant va vite le calmer. Ses aptitudes à prendre les bonnes décisions en sortie de pick-and-roll sont remarquables et c’est tout le collectif qui en profite. Il a pris les choses en main et Memphis se redonne de l’air (114-100). Même si Russell Westbrook n’aura rien lâché ce soir, Washington est obligée de s’incliner sous les derniers assauts de Ja Morant. Une belle victoire pour Memphis (125-111) qui met la pression sur Golden State dans la lutte pour la 8e place.