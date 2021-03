Programme du soir | Les Pelicans de Zion Williamson à l’assaut du Jazz

Pour le reste, Luka Doncic et les Mavericks sont à Orlando (01h00) alors que les Sixers de Joel Embiid reçoivent les Pacers de Domantas Sabonis à la même heure.

Duel offensif à prévoir à 02h00 (beIN Sports Max 4) entre Chicago et Denver alors que Brooklyn peut reprendre sa marche en avant à San Antonio (02h30). La soirée se termine à 04h3à, à Portland, où les Blazers de Damian Lillard font face aux Hornets, qui devront faire sans Devonte’ Graham, et sans doute Gordon Hayward et Cody Zeller.

Pour faciliter les commentaires sur le programme, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante : https://www.basketusa.com/commentaires/?619885/ et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.