NCAA : Historique ! Gonzaga boucle sa saison régulière invaincu

Malgré les pauses forcées, les matchs repoussés, certaines affiches annulées, dont celle très alléchante face à Baylor, et un calendrier globalement chaotique, Gonzaga vient de boucler sa saison en n’ayant pas perdu la moindre rencontre.

Opposés à Loyola Marimount hier soir, les Zags n’ont pas tremblé en engrangeant un 24e succès de rang, avec une belle marge de 17 points (86-69). Corey Kispert (24 points) et Drew Timme (16 points, 7 rebonds, 4 passes) ont été les plus en vue dans la nouvelle démonstration de force de Gonzaga qui finit à 56% de réussite aux tirs, dont 53% à 3-points et 66% aux lancers.

A 6/7 aux tirs pour 13 points et 3 passes, Joël Ayayi a été très propre, envoyant notamment Jalen Suggs (12 points, 7 passes) pour un énorme alley-oop en contre-attaque. Dans le Top 5 des derniers sélectionnés pour le titre de meilleur arrière du pays, Ayayi boucle ainsi sa saison junior (sa 3e donc, sans compter une saison « redshirt » de transition) à 11 points, 7 rebonds et 3 passes de moyenne, ses meilleurs chiffres en carrière.

L’équipe la plus dominante depuis le UCLA de Wooden et Walton !

Collectivement, les statistiques de ces Bulldogs invincibles sont aussi impressionnantes, avec par exemple 21 victoires de suite avec 10 points d’écart minimum, comme l’équipe de UCLA de 1971-72 (qui finira championne) coachée par la légende John Wooden et menée par une autre légende, Bill Walton.

Gonzaga a écrabouillé la concurrence, et l’a fait en dominant la peinture à chaque fois, avec 51,2 points inscrits dans la raquette, une moyenne record sur les quinze dernières saisons. Les Zags sont également dans les clous pour le meilleur pourcentage d’adresse des 25 dernières saisons, à un insensé 64% à 2-points.

Le contre-argument classique est de dire que Gonzaga surnage dans la West Coast Conference, et c’est bel et bien vrai. Les Zags gagneraient probablement à affronter les équipes plus relevées de la Pac-12 par exemple. Mais la troupe de Mark Few est également devenue la première équipe de l’histoire de la Division I à battre quatre équipes classées dans le Top 20 AP sur ses sept premières rencontres. Petits ou gros, les Bulldogs ont tout dévoré !