Stephen Curry (40 points) trop fort pour le Magic

Nikola Vucevic (25 points, 13 rebonds, 5 passes) a noirci la feuille de statistiques mais sa maladresse en dernier quart-temps face à la défense de Draymond Green (11 passes décisives) a fait mal à son équipe.

Stephen Curry toujours aussi chaud

Avec seulement neuf joueurs sur la feuille de match et Frank Mason III comme seul meneur de jeu, le Magic patauge dans ces premières minutes. Leur défense n’offre aucune résistance à des Warriors qui trouvent facilement des tirs ouverts. De l’autre côté, le Magic démarre à 3 sur 15 aux tirs et voit trois tirs primés du duo Stephen Curry – Andrew Wiggins (21 points, 7 rebonds, 3 contres) les mettre à -11 (17-6).

Malgré la sortie de Mason sur blessure, Orlando profite d’une baisse de concentration de Golden State pour répondre par un 8-0. Les hommes de Steve Kerr rectifient alors le tir en terminant le quart-temps par quatre 3-points de suite, deux pour Mychal Mulder et deux pour Curry, pour prendre à nouveau de l’air (29-19).

Les Warriors s’endorment, Orlando s’enflamme

Kelly Oubre Jr. (17 points, 10 rebonds) vient se mêler au festival longue distance en marquant lui aussi deux tirs de suite pour donner 13 points d’avance à son équipe mais les Warriors déchantent vite. Ils restent muets pendant 5 minutes 30 et le quatuor Terrence Ross – James Ennis – Chuma Okeke – Khem Birch en profite pour lancer un 18-2 qui donne trois longueurs d’avance au Magic (40-37).

À l’exception de deux tirs primés de Stephen Curry sur exploit individuel, Golden State a complètement perdu son rythme. Ils enchainent les possessions vides et comptent plus de ballons perdus que de tirs marqués à deux points alors que Nikola Vucevic se transforme en tour de contrôle avec cinq passes décisives, permettant à Ross (20 points) et Chuma Okeke d’enfoncer le clou (55-47).

Un duel Vucevic – Curry

À l’image du premier quart temps, les Warriors se remettent à l’endroit en bougeant la balle et en multipliant les mouvements à l’opposé. Résultat : Wiggins, Oubre Jr. et Curry règlent la mire pour passer un 11-0 à leur adversaire et revenir à égalité (58-58). Le Magic laisse cependant passer l’orage et gave de ballons Nikola Vucevic. Le pivot marque 12 points dans la période et redonne cinq longueurs d’avance aux siens (78-73).

Mais avec deux minutes au chrono, Stephen Curry prend les choses en main. Il marque sept points et permet à Draymond Green de poser deux dunks grâce à l’attention que lui porte la défense floridienne. Dans la foulée, les Warriors terminent sur un 11-2 pour virer en tête (84-80).

Orlando craque

Le deuxième cinq de Golden State vendange toutefois le coup de chaud de Stephen Curry en encaissant un 11-2 mené par le duo Ennis (17 points) – Ross (91-86). C’est Andrew Wiggins qui prend alors ses responsabilités. Il délivre un caviar et marque deux fois de suite pour lancer un 10-0 terminé par une interception et un 3-points de Stephen Curry qui venait de faire son retour sur le terrain (97-91).

L’attaque du Magic n’arrive toute fois pas à rectifier le tir. À l’image d’un Vucevic qui rate tout ce qu’il tente au cercle, ils restent cinq minutes sans marquer, perdent six ballons et enchainent les boulettes défensives permettant à Stephen Curry et Juan Toscano-Anderson de tuer le match (107-94). Les Warriors tenteront de gagner un troisième match de suite pour la première fois de la saison lors du retour de Kevin Durant dans la Baie, samedi soir.